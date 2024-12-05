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إتفاقية شراكة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» و«طيران أستانا»

إتفاقية شراكة بالرمز بين «الاتحاد للطيران» و«طيران أستانا»
5 ديسمبر 2024 17:29

أبوظبي (الاتحاد)
رحبت الاتحاد للطيران بالاتفاقية الثنائية للمشاركة بالرمز مع طيران أستانا، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 5 ديسمبر 2024.وتعزز الاتفاقية سبل الوصل لضيوف كلتا الشركتين عبر مجموعة من الوجهات وتمنح ضيوف الاتحاد إمكانية الوصول المريح إلى 10 وجهات، عبر بوابات طيران أستانا في ألماتي وأستانا، والتي تعد وجهات جديدة على شبكة الاتحاد الموسعة.
وتهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد، وتخليص معاملات السفر مرة واحدة، ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.
وسيتمكن ضيوف الاتحاد من استخدام شبكة طيران أستانا بكل يُسر، عبر رحلات مباشرة أطلقتها مؤخراً شركة الطيران الكازاخستانية إلى أبوظبي.
وفي إطار الاتفاقية، سيتمكن المسافرون مع طيران أستانا من السفر على متن رحلات الاتحاد للطيران، ما يفتح لهم تجارب سفر جديدة، بما في ذلك إلى الهند والبحرين وعمان، مع رحلات ربط سلسة في أبوظبي.
وقال جوريان ستيلدر، نائب الرئيس لشؤون القطاع والتحالفات في الاتحاد للطيران: تعمل هذه الشراكة على توسيع شبكة الشراكة بالرمز لدينا، ما يوفر لضيوفنا إمكانية الوصول إلى 10 من وجهات الترفيه والأعمال عبر شركة طيران أستانا في جميع أنحاء كازاخستان، بالإضافة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وطشقند، العاصمة التاريخية لأوزبكستان. 

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من جهته، قالت زانا شاياخميتوفا، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في طيران أستانا: متحمسون للشراكة مع الاتحاد للطيران، مما يوفر لركابنا خيارات سفر محسّنة، وإمكانية وصول مريحة إلى شبكة أوسع.

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