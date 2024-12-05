«صندوق خليفة» يكشف عن استراتيجيته الجديدة ويطلق «مُزنُ هب»



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يفتتح صندوق خليفة لتطوير المشاريع، «مُزنُ هب»، خلال العام القادم، والذي يجسد مفهوماً مبتكراً، من شأنه أن يوسع نطاق خدمات صندوق خليفة كماً ونوعاً، حيث يوظف الذكاء الاصطناعي لضمان بناء منظومة متطورة متكاملة توفر لرواد الأعمال الموارد والبرامج والتقنيات المتخصصة التي تعزز إمكانات مشاريعهم وفرص نجاحها واستدامتها.

وخلال جلسة عقدها صندوق خليفة، ضمن مشاركته في أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، أعلن الصندوق عن تفاصيل استراتيجيته الجديدة، وإطلاق «مُزنُ هب»، ليؤكد بذلك التزامه الراسخ بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. واستلهمت الاستراتيجية الجديدة ركائزها الأساسية من رؤية القيادة الرشيدة، وأهداف اقتصاد الصقر، الذي يمثل نموذجاً لتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وتحقيق أهداف الاستدامة والنمو الاقتصادي، وتعزيز تحوّل أبوظبي إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، فيما تركز استراتيجية الصندوق على اعتماد نموذج تشغيلي مستدام، من خلال إطلاق مركز «مزن».

وقالت موزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الاستراتيجية الجديدة وإطلاق مركز «مزن» يعكسان جهود تعزيز التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ريادة أعمال نابضة بالحياة ومستدامة، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإتاحة الأدوات المتطورة والخدمات المميزة عالية الكفاءة والجودة التي تساعدهم على تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه أعمالهم، وتسهل عليهم الاستفادة من الفرص القيمة للنمو والازدهار في الأسواق العالمية التي تشهد تطورات متسارعة.

وأوضحت أن أهداف «مُزنُ» تتجاوز كونه إطار عمل تشغيلي، إذ يجسد نهجاً تحولياً يرتكز على الابتكار والمرونة والنمو، ونهدف من خلاله إلى إلهام ودعم الجيل القادم من الشركات والمشاريع الواعدة، التي ستشكل لاعباً رئيساً في تشكيل مستقبل اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في ريادة الأعمال، معربة عن تطلعها إلى جني ثمار «مزن»، والاطلاع على الأفكار الريادية الجديدة الإبداعية المنبثقة عنه، وتأثيره الحيوي على المشهد العام لريادة الأعمال في دولة الإمارات.

ويستهدف «مزن هب» إحداث تحول جذري في رحلة رواد الأعمال، من خلال دمج ثلاث مكونات رئيسية في منصة موحدة وفعالة. يتمثل العنصر الأول في«استوديوهات مزن فينتشر»، التي تنتشر عبر ثلاثة مواقع: أبوظبي والعين والظفرة، وتُعد وجهة شاملة للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، وتقدم دعماً كاملاً يغطي مختلف مراحل تأسيس ونمو الأعمال، بدءاً من توليد الأفكار والنماذج الأولية، مروراً بتطوير الأعمال، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والنمو.