الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعزز حضوره في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» مكتبه الجديد في أبوظبي، الذي يتضمن مركزاً حديثاً للتدريب، الأمر الذي يعكس التزامه بدعم قطاع الطيران المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ومساهمته في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في صناعة الطيران.

وقام سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بافتتاح المكتب رسمياً بمشاركة الدفعة الأولى من المتدربين، وعدد من مسؤولي «إياتا».

وقال، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إن توسع حضور الاتحاد الدولي للنقل الجوي في الإمارات من خلال مركز التدريب الجديد يعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية في صناعة الطيران، كما يعكس جاذبية الدولة وأبوظبي على وجه التحديد كوجهة مفضلة للمنظمات العالمية.

وقال، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في «إياتا» إنه من خلال مكتبنا في أبوظبي شهد فريقنا نمواً بنسبة 140% خلال الـ 18 شهراً الماضية، ومن خلال تعزيز وجودنا الميداني سنتمكن من دعم أعضاء الاتحاد من شركات الطيران، والمتدربين من جميع قطاعات الطيران، وأصحاب الصلة بصناعة الطيران بشكل أكثر كفاءة.