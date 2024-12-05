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اقتصاد

سعود بن صقر يشهد افتتاح منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي

سعود القاسمي خلال افتتاح المنتدى بحضور محمد بن سعود وفي الصورة سلطان الجابر (وام)
6 ديسمبر 2024 01:09

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين.. افتتاح النسخة السابعة عشرة من منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي، الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة. 
وأكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات تدرك تماماً أن التقدّم لا يتحقّق إلا بالعمل الجادّ والتعاون فهو مسيرة مشتركة، لافتاً سموّه إلى أن الشراكة ركيزة أساسية في تحقيق الازدهار الإنساني. 
وأشار سموّه إلى أن استضافة رأس الخيمة هذا الحدث المهمّ تمثل فرصة لتعزيز التعاون الوثيق والعمل المشترك بما يُسهم في توطيد الروابط الثقافية، والتجارية، والاقتصادية بين الأطراف المعنية، ويمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبشرية جمعاء. 
ويُنظم المنتدى بالتعاون بين اتحاد غرف الإمارات، والجمعية الإيطالية غير الربحية «Conoscere Eurasia»، تحت شعار «هيكل التعاون الجديد للاقتصاد المعاصر».

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