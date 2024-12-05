الرئيسة التنفيذية بالإنابة: 40 ألف مستفيد من خدمات «صندوق خليفة» منذ تأسيسه

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تمكن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، منذ تأسيسه في عام 2007، من الوصول إلى أكثر من 40 ألف رائد أعمال، من خلال أكثر من 1000 حملة وفعالية توعية، وتزويدهم بمجموعة من خدمات الدعم المالي وغير المالي لتمكينهم، بحسب موزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وأكدت الناصري لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات اليوم الثاني من النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال، رفع مهارات 36 ألف رائد أعمال من خلال برامج رفع المهارات والاستشارات العديدة التي تم تقديمها.

وقالت الناصري: إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مول 1170 مشروعاً في مختلف القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، وتم توليد 8 مليارات درهم من العائدات من 1.3 مليار درهم من الإقراض، ما يعني أن مضاعف الاستثمار للقروض الممنوحة من الصندوق كان حوالي ستة أضعاف.

وأضافت أنه بالإضافة إلى الإيرادات التي تولدها المشاريع الممولة، تم خلق 15 ألف فرصة عمل، مع تسهيل عمليات شراء بقيمة 2.53 مليار درهم للأعضاء، وتحويل 20 شركة ممولة إلى شركات محلية تمنح امتيازات، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية أبوظبي؛ إذ أن هذه الشركات تشكل محركات أساسية للابتكار والمرونة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من إجمالي الشركات، وتساهم بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوظف ما يقرب من 46% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

وذكرت الناصري، أنه في العام الحالي، شهدت أبوظبي تحولاً استراتيجياً، حيث بلغت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 55.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، وهي أعلى حصة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت إنه مع الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بما في ذلك في قطاعات التمويل والتصنيع والنقل والبناء، عززت أبوظبي مكانتها كقوة اقتصادية عالمية صاعدة، منوهه بأنه من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، تواصل الإمارة جذب المواهب والاستثمارات العالمية.

وعن أهمية «اقتصاد الصقر»، أفادت الناصري، بأن «اقتصاد الصقر» المزدهر يعكس ليس فقط القوة الاقتصادية، ولكن أيضاً التزام أبوظبي بالاستدامة والتنمية البشرية والرؤية المستقبلية.

وأكدت أن «اقتصاد الصقر» يجسد طموح أبوظبي للارتقاء إلى أعلى وترسيخ مكانتها كعاصمة لرأس المال ومعيار عالمي للتنمية، لافتة إلى أنه من خلال فتح الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي والتنويع والرقمنة، يضع هذا التحول في الرؤية، رأس المال البشري والابتكار والمشاريع الخاصة في صميمه، ما يدفع الإمارة إلى ما هو أبعد من الاعتماد على النفط وتوسيع آفاقها الاقتصادية.

وذكرت الناصري، أنه تماشياً مع أهداف «اقتصاد الصقر»، شرع صندوق خليفة في رحلة طموحة من خلال استراتيجية جديدة جريئة لريادة الأعمال.

وأوضحت أن النظرة الاستراتيجية الجديدة ستركز على ضمان نموذج تشغيلي مستدام من خلال مصادر تمويل متنوعة، ومصادر واستخدام حلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتوفير رحلة سلسة، وتوسيع نطاق وصول صندوق خليفة من خلال مفهوم مبتكر وهو «مُزنُ هب».