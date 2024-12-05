138.7 مليار دولار ثروة المليارديرات في الإمارات

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفعت الثروة الإجمالية للمليارديرات في الإمارات إلى 138.7 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 39.5% خلال العشر سنوات الماضية، بحسب تقرير مجموعة يو بي أس لخدمات الاستثمار المصرفي، والذي أشار إلى ارتفاع ثروة المليارديرات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنحو 17% إلى 3.7 تريليون دولار، خلال 10 سنوات.

وبحسب التقرير، حلت الإمارات ضمن أبرز أربع دول جاذبة للمليارديرات، خلال الأربع سنوات الماضية، بجانب كل من أميركا وسنغافورة وسويسرا.

وأظهر التقرير، انضمام 268 مليارديراً جديداً في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 60% منهم رواد أعمال، على العكس من تقرير العام الماضي، حيث كانت الأغلبية من الذين ورثوا الثروات.

وارتفعت ثروة المليارديرات حول العالم، بنسبة قدرها 121% من 6.3 تريليون دولار، إلى 14 تريليون دولار، في الفترة بين 2015 إلى 2024، مع ارتفاع عددهم إلى 2682 من واقع 1757 فرداً، وفقاً لتقرير المجموعة، الذي يقوم برصد نشاط 2500 ملياردير حول العالم.

وحقق المليارديرات الأميركيون، النصيب الأكبر من هذه الزيادة خلال العام الجاري، مؤكدين على مكانة أميركا كمركز عالمي لرواد الأعمال المليارديرات.

كما ارتفعت 58.5% في الفترة بين 2020 إلى 2024، من واقع 3.8 تريليون دولار، إلى 6.1 تريليون دولار.

وعلى صعيد الأميركتين، زاد عدد المليارديرات، من 867 إلى 973، مصحوباً بارتفاع في حجم ثرواتهم، بنسبة 26.9٪ لنحو 6.5 تريليون دولار.

وبينما حققت ثروة المليارديرات الصينيين، ارتفاعاً تجاوز الضعف في الفترة بين 2015 إلى 2020، وذلك من 887.3 مليار دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، زادت ثروة نظرائهم في غرب أوروبا، من 1.5 تريليون دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، قبل أن تناهز 2.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، بحسب التقرير.

ولعب رواد الأعمال في قطاع التقنية، الدور الأكبر في زيادة الثروة، بتحقيق وتيرة نمو أسرع من أي قطاع آخر، بارتفاع قدره ثلاثة أضعاف، من 788.9 مليار دولار في 2015، إلى 2.4 تريليون دولار خلال هذا العام 2024.

كما تمكن، المليارديرات في قطاع الصناعة، من زيادة ثرواتهم، إلى 1.3 تريليون دولار، من 480.4 مليار دولار، معظمها من الاقتصاد الأخضر، وفقاً للتقرير.

ويتوقع التقرير، زيادة تعرض 43% من المليارديرات للقطاع العقاري، بينما 42% منهم لأسواق الأسهم المتقدمة، وذلك على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.