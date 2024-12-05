1.78 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تدفقت سيولة إجمالية بلغت قيمتها 1.78 مليار درهم للتداولات في أسواق المال المحلية خلال جلسة التداولات أمس، وتفاوت أداء الأسواق، حيث أظهرت بيانات سوق أبوظبي أن القيمة السوقية للشركات المدرجة حققت مكاسب بنحو 5 مليارات درهم، فيما أدت عمليات جني أرباح على أسهم شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية إلى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 0.68%.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأورق المالية إبرام 22.7 ألف صفقة خلال جلسة تداولات الأمس، تم من خلالها 280 مليون سهم تقريباً، بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام (فادكس15) في المنطقة «الخضراء» مرتفعا بنسبة 0.038% عند مستوى الإغلاق البالغ 9224.83 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق بنحو 5 مليارات درهم لتبلغ 2.918 تريليون درهم مقارنة مع 2.913 تريليون درهم أول أمس.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 653 مليون درهم بتنفيذ 21.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 336 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4.820.37 نقطة بانخفاض نسبته 0.685% تعادل 33.27 نقطة عن إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع 17 شركة وهبوط 28 شركة وثبات أسعار 10 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، نحو 271.4 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 230 مليون.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 45.7 مليون وقيمة مبيعاتهم نحو 48.1 مليون درهم.