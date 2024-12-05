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اقتصاد

‏«AIM للاستثمار» تطلق بطولة العالم للذكاء الاصطناعي بأبوظبي

‏«AIM للاستثمار» تطلق بطولة العالم للذكاء الاصطناعي بأبوظبي
6 ديسمبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، «بطولة العالم للذكاء الاصطناعي»، بهدف دفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية وتطوير تقنيات جديدة في مجالات متعددة، ونشر وتشجيع الابتكار وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في المجال لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.
وتجمع «بطولة العالم للذكاء الاصطناعي» المبتكرين من الأفراد والشركات والمهندسين والمطورين والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2025 عبر مؤتمر افتراضي للتنافس عن بعد، كما أنه من المقرر استضافة النهائيات الكبرى خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 والتي من المقرر عقدها أبريل المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتضم المسابقة 14 فئة رئيسة تغطي مجالات متنوعة مثل التمويل، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والرياضة، والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع، والإعلام، وخدمة العملاء، والتسويق ومواقع التواصل الاجتماعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والألعاب.
وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، تسعى الدورة القادمة من القمة 2025 التي تعقد تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، لإيجاد منصة فريدة للمبتكرين والعاملين في الذكاء الاصطناعي لاستعراض إمكاناتهم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء نظام بيئي ديناميكي وشامل للذكاء الاصطناعي يعزز التعاون، ويقود الحلول التحويلية والتحول الاقتصادي من خلال تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ورعاية المواهب المحترفة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

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