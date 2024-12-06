الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق الجمعة.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأوقية ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولار للأوقية.



ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف بالولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات عن مسار خفض أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولار.