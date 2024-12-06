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أسبوع أبوظبي للأعمال.. منصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة

سلطان المنصوري وميسم العبادي وسعيد الظاهري
7 ديسمبر 2024 01:00

رشا طبيلة (أبوظبي)

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استعرض رواد أعمال إماراتيون، خلال شركاتهم الوطنية، في أسبوع أبوظبي للأعمال، منتجاتهم وخدماتهم في قطاعات حيوية عدة، منها الذكاء الاصطناعي والقطاع الصحي والقطاع الثقافي والسياحي، وغيرها من القطاعات.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن شركاتهم تهدف إلى المساهمة في رؤية الإمارات المتعلقة بدعم المجتمعات والأعمال والاستثمار في الابتكار والتميز. 
وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إرجونوميك كير» لأصحاب الهمم: أسبوع أبوظبي للأعمال يمثل منصة هامة لعرض منتجات الشركة المتخصصة في تصنيع الأطراف الصناعية والمعدات طبية والكراسي المتحركة لخدمة شريحة واسعة من أصحاب الهمم، ونوفر لهم جميع احتياجاتهم اليومية حتى يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ولدينا فروع في مدينة العين ومدينة أبوظبي وخارج الدولة، تحديداً في ميونيخ بألمانيا.
وقالت الدكتورة ميسم العبادي، رئيسة الابتكار والتطوير في شركة SHIFT71: «تم تأسيس الشركة، تماشياً مع رؤية الدولة، بعد استكمال 50 عاماً على قيام الاتحاد، ولذلك قررنا أن نكون جزءاً من رؤية الدولة للعام 2071 وندعم الجهات الحكومية من خلال الشركة».
وأضافت: «اسم الشركة SHIFT71 يعني «التحول»، تماشياً مع التحول الذي تقوم به الدولة ضمن رؤيتها».
وأوضحت العبادي: «نهتم في الابتكار الحكومي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل وإسراع منظومة ريادة الأعمال، حيث نقدم برامج استشارية وبرامج تدريبية، وننظم فعاليات الابتكار وحلقات التفكير التصميمي، إضافة إلى تدريب رواد الأعمال من المبتدئين من أصحاب الشركات الناشئة أو ذوي الخبرة لتطوير مشاريعهم».
وقال سلطان المنصوري، مدير التجارب الثقافية في شركة ذَ نُوت (THE KNOT): «ذَ نوت» تعني بالعربية العقدة، ونحن من خلال الشركة نعقد شيئين أو نربط بين شيئين عبر ثقافتنا الإماراتية، ونحاول أن نربط بين أجيال المجتمع الإماراتي، فكبار المواطنين لديهم الخبرة والشباب لديهم الابتكار، فنخرج بتجارب ثقافية متميزة للمجتمع الإماراتي، ونروج لثقافتنا ونعزز هويتنا الإماراتية الوطنية.
وأضاف: «نقدم تجارب مختلفة من خلال الفعاليات وورش العمل والمعارض والمنتجات الثقافية لنلهم بها الأجيال ونعزز فيهم الهوية والثقافة الإماراتية».

ريادة الأعمال
أبوظبي
رواد الأعمال
الإمارات
المشاريع المبتكرة
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