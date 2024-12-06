«جوجل» تقدم برنامجاً للشركات الناشئة في «هب 71»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هب 71» «Hub71» أمس، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «جوجل» «Google» بهدف تسريع نموّ الشركات الناشئة في دولة الإمارات، عبر إطلاق برنامج الشركات الناشئة «Google for Startups» في العاصمة أبوظبي.

ويتيح البرنامج فرصاً فريدة أمام الشركات الناشئة فيHub71 تساعدها على مواصلة رحلة نموّها الواعدة، انطلاقاً من أبوظبي، كما سيساهم هذا التعاون بين «Google» وبين منظومةHub71 في ترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، مما يُعزّز فرص الابتكار والنموّ أمام الشركات الناشئة في دولة الإمارات وخارجها.

وتطلق «Google» في عام 2025 برنامج تسريع مخصّصاً تختار بواسطته 25 شركة ناشئة واعدة في منظومة Hub71 للانضمام إلى برنامج مدته 3 أشهر يركز على استراتيجيات النموّ القابلة للتطوير، وعلى تحسين نماذج الأعمال.