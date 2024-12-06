مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم تطوير 3 مشاريع ضمن برنامج المساطحة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن عدد من الاتفاقيات ضمن «برنامج المساطحة»، وذلك خلال النسخة الخامسة من جلسات «الملتقى» التي نظمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال الذي أختتم فعالياته أمس.

وسيوفر مسناد مول، المشروع التجاري الجديد الواقع في قلب مدينة الرياض بأبوظبي، ما يزيد على ألف مترٍ مربعٍ من المساحة القابلة للتأجير.

وتهدف الاتفاقية الثانية مع شركة «دانة الشرق للمقاولات»، إلى تطوير مشروع «برو شوبس 2» الذي سيمثل وجهة تجارية في منطقة الظاهر في العين.

وفي قطاع التعليم، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اتفاقية مع شركة «شينينج ستار انترناشونال الدولية» لبناء مدرسة متطورة في منطقة الوثبة بأبوظبي.