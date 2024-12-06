«موانئ أبوظبي» تضم أصولها الرقمية تحت مظلة «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تغيير العلامة التجارية والهوية المؤسسية لشركة بوابة المقطع إلى مجموعة مقطع للتكنولوجيا، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تيسير التجارة العالمية عبر توظيف حلول الرقمنة.

ويمثل هذا الإطلاق نقطة تحوّل لمجموعة مقطع للتكنولوجيا إلى مؤسسة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وقائمة على مبادئ الابتكار والتكامل والاستثمار المدروس، مع الالتزام الراسخ بمواصلة تقديم تجربة معززّة لجميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك الموظفون، المتعاملون، والمُوّردون وأصحاب المصلحة.

وستشارك مجموعة مقطع للتكنولوجيا، برؤية تهدف إلى رقمنة التجارة، مع القطاع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في دمج القدرات المميزة للعلامة التجارية الرئيسية - بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، في محفظة استثمارية إستراتيجية تضم كلاً من شركة «تي تيك»، المتخصصة في تطوير واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الجمارك والحدود، وشركة «دبي للتكنولوجيا»، المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل.

وستضم المحفظة مشروع مقطع آيلة، وهو مشروع تم الاستحواذ فيه على حصة الأغلبية لرقمنة القطاع البحري في مدينة العقبة الأردنية، إضافة إلى شركة «نيشان»، مزود الحلول والخدمات الأمنية الذكية.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي، تم إطلاق مجموعة مقطع للتكنولوجيا لتدخل حقبة جديدة في مسيرتها، حيث يمكن الآن للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أي مكان في العالم الاستفادة من المزايا الفريدة والقيمة المضافة التي نقدمها والخبرة المحلية والدولية التي نملكها، في رقمنة التجارة على امتداد سلسلة القيمة التجارية.

وأضافت الظاهري أن محفظة مجموعة مقطع للتكنولوجيا المتنوعة تتيح من المشاريع والاستثمارات البقاء في الطليعة ضمن عالم سريع التغيير، حيث يتعين التكيف سريعاً مع أحدث الابتكارات التكنولوجية، مؤكدة مواصلة تعزيز جاذبية الإمارة التجارية، وتسريع رقمنة التجارة، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وستظل مجموعة مقطع للتكنولوجيا، بالمضي على خطى نجاحات «بوابة المقطع»، رائدة في تقديم الحلول الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن سلسلة القيمة التجارية، وضمان حلول آمنة للموانئ الذكية والقطاع البحري وتيسير التجارة، والخدمات اللوجستية المتكاملة والنقل الذكي، تماشياً مع معايير الكفاءة العالمية، والمستوى الرفيع من التميّز في الخدمة.

وتهدف المجموعة إلى زيادة نشاطها التجاري على مستوى العالم، كما ستظل مضطلعة في عملياتها التجارية القائمة، بالموازاة مع إدارة ومراقبة تنفيذ استراتيجيتها، وتحسين أدائها التشغيلي والتجاري والمالي في مشاريعها وأعمالها.

وستتولى الدكتورة نورة الظاهري إدارة مجموعة مقطع للتكنولوجيا بجانب الفريق التنفيذي الذي سيعمل على استيفاء المستلزمات الاستراتيجية، وتعزيز تدفق الإيرادات الحالية، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، والتركيز على تعزيز كفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وستبدأ مجموعة مقطع للتكنولوجيا مرحلة تغيير الهوية المؤسسية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي ستعكس علامتها التجارية الجديدة عبر جميع أصولها، ويشمل ذلك المقرات الرئيسة للشركة في المنطقة الرقمية ومقر شركة «تي تيك» في فيتنام، وعلى رغم ذلك، سيتم تنفيذ عمليات تغيير العلامة التجارية على مراحل، في إطار جهود المجموعة، للحد من تأثير ذلك على العمليات الحالية والجارية مع جميع أصحاب العلاقة.