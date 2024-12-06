تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة الدفاع المدني وأمبيبار

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة «أمبيبار»،، بهدف تعزيز فرص التعاون والجاهزية للطوارئ، وتحقيق السلامة الصناعية في أبوظبي، ودعم قدرات استجابة القطاع الصناعي للطوارئ، وبناء الكفاءات والمهارات المحلية والابتكار وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم ضمن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي اختتمت فعالياته أمس

وتهدف الاتفاقية إلى توظيف خبرات الجهات الثلاث لضمان تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة إجراءات السلامة الصناعية في إمارة وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهات الثلاث، لمناقشة فرص تأسيس أول مركز في المنطقة للتدريب على الجاهزية للطوارئ في القطاع الصناعي، مما يدعم التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الابتكار في مجال السلامة الصناعية وإدارة الطوارئ.

ويأتي دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة «أمبيبار» جزءاً من جهوده لاستقطاب المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق إمارة أبوظبي.