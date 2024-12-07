6 مليارات درهم استثمارات «آبل» في الإمارات خلال 5 سنوات

يوسف العربي (أبوظبي)

أكدت شركة «آبل» «Apple» تسريع استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم في خلق فرص جديدة للشركات والمطورين المحليين، وإضافة مئات الأشخاص إلى فرق عملها.

وقالت «آبل» في بيان على موقعها الإلكتروني إنه على مدى السنوات الخمس الماضية استثمرت الشركة أكثر من 6 مليارات درهم في الإمارات، وشملت هذه الاستثمارات نفقات «آبل» مع الشركات الإماراتية، ودعم اقتصاد تطبيقات «iOS» المزدهر، والتوظيف المباشر، إذ تدعم الشركة الآن أكثر من 38.000 وظيفة في جميع أنحاء الدولة.

وأعلنت «آبل» عن متجرها الجديد «آبل العين» «Apple Al Ain» والذي سيفتح أبوابه في العام المقبل، مقدماً أفضل منتجات الشركة لعدد أكبر من العملاء.

ويقع متجر بمدينة العين في إمارة أبوظبي، وهو المتجر الخامس للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات ليعكس استثمار الشركة المستمر، والتزامها تجاه المنطقة.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»: تعد دولة الإمارات موطناً لمجتمع رائع من المبدعين والمبتكرين والمطورين ورجال الأعمال، وكلنا حماس لمواصلة تنمية فرقنا، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا في الدولة.

وأضاف: «تغمرنا السعادة بافتتاح متجرنا الأحدث في إمارة أبوظبي لمواصلة مشاركة سحر«آبل» مع المزيد من الأشخاص.



مسيرة التوسع

وأطلقت «آبل» متجرها عبر الإنترنت في الإمارات في سبتمبر 2011، لتتيح للعملاء فرصة شراء أفضل المنتجات بطريقة غير مسبوقة، وبعد أربع سنوات، افتتحت Apple أول متاجرها للبيع بالتجزئة في الدولة في كل من«ياس مول»، و«الإمارات مول»، ومنذ ذلك الحين، قدّم أعضاء فريق «آبل» خدمة ودعماً استثنائيين في المتاجر وعبر الإنترنت، حيث ساعدوا العملاء على اكتشاف وشراء أحدث المنتجات بما في ذلك تشكيلة «iPhone 16»، وعائلة Mac الأسرع والأكثر كفاءة، وجهاز«iPad Pro».

وحظي أول كمبيوتر مكاني «Apple Vision Pro» الذي قدمته «آبل» في دولة الإمارات الشهر الماضي، باحتفاء كبير من العملاء والمطورين، حيث يمزج الجهاز بسلاسة بين المحتوى الرقمي والعالم الواقعي ليقدم تجارب مكانية قوية تحدث تحولاً جذرياً في طريقة عمل المستخدمين وتعاونهم وتواصلهم، واستمتاعهم بالتجارب الترفيهية.



مجتمع للمطورين

وقالت الشركة: يواصل مجتمع المطورين الإماراتي لعب دور فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الوظائف في الشركات الكبيرة والصغيرة على مستوى الدولة فمنذ إطلاق«متجرآبل»، حقق المطورون في دولة الإمارات ما يقارب من 5 مليارات درهم من تطبيقاتهم التي تقدم السلع والخدمات الرقمية للعملاء في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع أرباحهم بنسبة تزيد على 750% منذ عام 2019.

ومع إطلاق «Apple Vision Pro» أصبح لدى المطورين منصة جديدة قوية لتقديم تجارب مكانية استثنائية للمستخدمين في المنطقة ونجح المطورون الإماراتيون في الوصول إلى جمهور عالمي واسع عبر تطبيقاتهم المخصصة لأنظمة «iOS»، و«iPadOS»، و«watchOS»، و«tvOS»، حيث ابتكروا بالفعل تجارب غامرة لنظام «visionOS».