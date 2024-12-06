الشركات الناشئة في «هب 71» تجمع تمويلات بـ7 مليارات درهم

أبوظبي (وام)

قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنظومة التكنولوجيا العالمية «هب 71» «Hub71»، إن حجم تمويلات الشركات الناشئة العاملة ضمن المنظومة تبلغ أكثر من 7 مليارات درهم، مؤكداً نجاح الشركات في تحقيق إيرادات تتجاوز حاجز الأربعة مليارات درهم.

وأضاف في تصريحات على هامش أسبوع أبوظبي للأعمال الذي أختتمت فعالياته أمس أن المنظومة تضم حالياً أكثر من 300 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب 150 شراكة تسهم في مساعدة الشركات الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات والإيرادات وتوفير فرص نوعية تعزز من نمو الشركات.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»، أن المنظومة استقبلت أكثر من 2500 طلب انضمام لمختلف برامجها المطروحة، موضحاً مستهدفاتهم لقبول انضمام نحو 50 شركة جديدة بنهاية العام الحالي 2024، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير مكانة إمارة أبوظبي بيئة استثمارية رائدة، ومركزاً اقتصادياً عالمياً لنمو الأعمال.

وأكد سعيهم لمواصلة خلق منظومة تساعد في استقطاب شركات عالمية إلى أبوظبي من مختلف القطاعات المتقدمة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وفرت كل الموارد التي تساعد على نمو الشركات الناشئة، وهيأت بنية تحتية متقدمة تفتح آفاقاً واسعة أمام هذه الشركات.

واستهدف أسبوع أبوظبي للأعمال استكشاف فرص الأعمال في أبوظبي، وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.