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اقتصاد

1.31 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي

مصرف الإمارات المركزي
7 ديسمبر 2024 01:00

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 29.4% خلال عام، محققاً زيادة بقيمة 297 مليار درهم، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 1.306 تريليون درهم (355.6 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2024، مقارنة مع 1.009 تريليون درهم (274.7 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي نما بنسبة 36.5% خلال عام، مسجلاً زيادة قيمتها 213 مليار درهم، ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 797 مليار درهم (217 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2024، مقارنة مع 584 مليار درهم (159 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2023.
ووفقاً لقانون مصرف الإمارات المركزي، فإن صافي الاحتياطيات الدولية الفائضة لدى المصرف، بلغت نحو 282.5 مليار درهم (77 مليار دولار) في نهاية أغسطس 202، الأمر الذي يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على قوة الاقتصاد الوطني، ومتانة واستقرار القطاع المصرفي والسياسة النقدية، ويعزز الثقة بالدرهم الإماراتي في التعاملات الدولية.
وزاد احتياطي مصرف الإمارات من الذهب بنسبة 28.8%، خلال عام تعادل ارتفاعاً بقيمة 4.92 مليار درهم، ليبلغ رصيد المصرف نحو 22.02 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) ارتفع بقيمة 84 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 19.8% على أساس سنوي، ليبلغ 509 مليارات درهم (138.6 مليار دولار) في نهاية اغسطس 2024 مقارنة مع 425 مليار درهم تعادل (115.7 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2023.
ووفقاً للبيانات فإن استثمارات البنوك العاملة بالدولة زادت بنسبة 20.1% خلال عام ما يعادل ارتفاعاً بقيمة 118 مليار درهم لتبلغ 703 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2024، مقارنة مع 585 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023.
وتظهر البيانات أن 23 بنكاً وطنياً عاملة في السوق المحلية تهيمن على 88.5% من إجمالي أصول البنوك الـ 61 العاملة بالدولة، بينما تبلغ حصة البنوك الأجنبية (38 بنكاً) نحو 11.5%.
وأما البنوك الإسلامية (8 بنوك) العاملة بالسوق المحلية، فأظهرت البيانات أن حصتها من إجمالي أصول البنوك بالدولة بلغت 17.5% بينما بلغت حصة البنوك التقليدية (53 بنكاً) نحو 82.5% من إجمالي الأصول.
إلى ذلك، بلغت التحويلات المالية الإجمالية في السوق المحلية (بين البنوك وتحويلات العملاء) نحو 12.75 تريليون درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتوزعت على 8.038 تريليون درهم تحويلات بين البنوك بالدولة، إضافة إلى 4.7 تريليون درهم التحويلات المالية لعملاء البنوك والمستهلكين في أسواق الدولة.
وأما مقاصة الشيكات فبلغت 874 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، حيث تم مقاصة 14.9 مليون شيك من خلال نظام المقاصة للشيكات المعمول به بالدولة.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت القيمة الإجمالية للسحوبات النقدية للبنوك من مصرف الإمارات المركزي نحو 136 مليار درهم مقابل إيداعات نقدية بلغت قيمتها نحو 126 مليار درهم.

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