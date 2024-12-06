المؤتمر العالمي لتحلية المياه ينطلق في أبوظبي بعد غد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، مؤتمراً إعلامياً للكشف عن تفاصيل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي تقام فعالياته في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «معالجة ندرة المياه».

وشارك في المؤتمر الإعلامي، الذي عقد أمس، كل من الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة -أبوظبي، وخليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة أدنيك، وشانون مكارثي، المدير التنفيذي، الأمين العام للرابطة الدولية لتحلية المياه. ويعد المؤتمر إحدى أكبر الفعاليات التي تجمع قادة قطاع المياه والخبراء والمبتكرين لمناقشة واحدة من أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهي ضمان توفير الوصول العادل والمتساوي للمياه لجميع الأفراد والمجتمعات، وتعزيز قدرة النظم المائية على التكيف مع الأزمات.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 متحدث من أكثر من 40 دولة، ويناقش الخبراء خلاله وضمن أكثر من 100 جلسة حوارية، وحلقات نقاشية، وورش عمل، أحدث الابتكارات في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها، والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، ضرورة التحرك الفوري لمعالجة أزمة ندرة المياه، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تتطلب الابتكار والتعاون الدولي المشترك، مؤكداً التزام أبوظبي بتقديم حلول مبتكرة لهذه المشكلة الملحة، وسعيها إلى إحداث طفرة في إدارة المياه، بهدف قيادة الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر العالمي لتحلية المياه الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، لمناقشة الحلول المتطورة التي تسهم في ضمان إمدادات مياه آمنة وعادلة ومستدامة. من جانبه، قال خليفة القبيسي، إن المؤتمر الذي يعود إلى أبوظبي مجدداً، يؤكد على دور الإمارة الريادي في إيجاد حلول مستدامة للمياه والابتكار في مجال الطاقة والمياه، وإن مثل هذه الفعاليات العالمية ترسخ مكانة أبوظبي كمركز للتعاون العالمي. واعتبر المؤتمر فرصة مهمة لجميع الأطراف المعنية على المستويين المحلي والدولي لتبادل الرؤى والخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة لمعالجة إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية.

بدورها، قالت شانون مكارثي، المديرة التنفيذية، الأمينة العامة للرابطة الدولية لتحلية المياه، إن التغير المناخي يزيد من حدة الأزمات العالمية مثل ندرة المياه والفيضانات، وإن الحلول المبتكرة المتمثلة بتحلية المياه وإعادة استخدامها بالغة الأهمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية الملّحة.

وأضافت أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي تستضيفه أبوظبي، يجمع خبراء عالميين ومحليين في مجالات تحلية المياه وإعادة استخدامها، والطاقة المتجددة، لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، كما يسلط الضوء على التزام الإمارة الراسخ بتعزيز استدامة المياه وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ودفع عجلة التقدم نحو نظم مائية عالمية قادرة على التكيف مع الأزمات.

وسيتضمن المؤتمر فعاليات متنوعة تركز على الجوانب المتعلقة بندرة المياه ومرونة المياه والأمن المائي، إضافة إلى قمة فريق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه»، برعاية مبادرة محمد بن زايد للماء، وهي مسابقة عالمية بقيمة 119 مليون دولار أميركي، مدتها 5 سنوات ومصممة لمواجهة تحدي ندرة المياه من خلال تشجيع الابتكار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وميسورة التكلفة.

كما ستُعقد قمة القادة التي ستركز على موضوعات حيوية مثل الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والتمويل الأخضر، وقيادة الشركات في مجال الأمن المائي. وضمن فعاليات المؤتمر، ستنظم الدائرة برنامجاً خاصاً للشباب يضم أكثر من 10 جلسات متخصصة تتعلق برحلة أبوظبي المائية، وابتكارات الشباب، وريادة الأعمال المستدامة، واستعراض تجارب قادة القطاع السابقين.