تراجع النفط بعد قرار «أوبك+» تمديد تخفيضات الإنتاج



لندن، موسكو، دبي(رويترز)

أرجأت أوبك+ اليوم الخميس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومددت إلغاء كل التخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارجها.

وكانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، تخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة من بين عوامل أجبرتها على تأجيل تلك الخطط أكثر من مرة.

وتضم أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا.

وتراجعت أسعار النفط امس الجمعة، مع التركيز على ضعف الطلب بعد أن أرجأ تحالف أوبك+ زيادة مزمعة في الإمدادات ومدد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3% إلى 71.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 68.16 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لخسارة 1.5% خلال الأسبوع بينما يحافظ الخام الأميركي على زيادة طفيفة تبلغ 0.2%.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي «يتحدثون عن ذلك (زيادة الإنتاج) منذ يونيو لكنهم لا يزالون يؤجلون.. وهذا يعني أن سعر النفط لن يرتفع في العامين المقبلين».

وخفضت الدول الأعضاء في أوبك+ الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وتضمنت تلك الخطوات خفض مليوني برميل يوميا من المجموعة بأكملها، 1.65 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى من التخفيضات الطوعية من الدول الثماني الأعضاء و2.2 مليون برميل أخرى في المرحلة الثانية من عمليات الخفض الطوعية للإنتاج من ذات الدول.

وقالت أوبك+ أمس الأول الخميس إنها وافقت على تمديد خفض المليوني برميل يوميا و1.65 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2026 بعد أن كان مقررا حتى نهاية 2025.

أما الإلغاء التدريجي لخفض 2.2 مليون برميل يوميا فسيبدأ اعتبارا من أبريل 2025 بزيادة شهرية 138 ألف برميل يوميا، ووفقا لحسابات رويترز، وسيستمر حتى سبتمبر 2026.