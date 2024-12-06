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اقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يتسارع في نوفمبر ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.2%

عمال يقومون بنقل شحنات بمحطة بريد في كاليفورنيا (رويترز)
6 ديسمبر 2024 21:59

 


واشنطن (رويترز)
تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر بعد أن تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينج، لكن هذا لم يتسبب على الأرجح في تحول كبير في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن بشكل مطرد بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 227 ألفا الشهر الماضي بعد أن طرأ تعديل بالرفع على بيانات شهر أكتوبر لتزيد 36 ألف وظيفة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بنحو 200 ألف الشهر الماضي بعد زيادة 12 ألفا في أكتوبر.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين. وزاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر.
وارتفعت الأجور 4.0% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني بعد صعودها 4.0% في أكتوبر.

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