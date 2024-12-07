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«كهرباء دبي»: 400 محطة «شاحن أخضر» توفر خدمات ذكية للمركبات الكهربائية

«كهرباء دبي»: 400 محطة «شاحن أخضر» توفر خدمات ذكية للمركبات الكهربائية
8 ديسمبر 2024 03:03

دبي (الاتحاد)

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تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات ذكية رائدة لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال خدمة «الشاحن الأخضر» التي توفر البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي أمس، أنه في إطار سعيها لتعزيز التنقل المستدام في دولة الإمارات، توفر أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة في مختلف أنحاء الإمارة تتضمن ما يزيد على 730 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت. 
وتمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.

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