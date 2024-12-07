«غرفة عجمان» تشارك في إطلاق الهوية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز

عجمان (الاتحاد)

شاركت غرفة عجمان في فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال» التي تم تنظيمها بأبوظبي الأسبوع الماضي. ومثّل الغرفة، ماهر طارش العليلي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وشارك في إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لرابطة الإمارات للفرانشايز، بحضور نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز.

وأكد العليلي، أن قطاع الامتياز التجاري محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهوية الجديدة للرابطة اعتمدت على رؤية مبتكرة تواكب طموحات القطاع وتطلعاته المستقبلية، وتعزيز مكانة الرابطة مظلة شاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الامتياز التجاري، وتوفير الأدوات والبرامج الداعمة لتطوير وتوسيع أعمال ومشاريع أصحاب الأعمال.