«دبي كوميرسيتي» تعزز التعاون مع شركات عالمية في قطاع التجارة الرقمية

دبي (الاتحاد)

اخُتتمت فعاليات منتدى «وورلديف دبي» 2024، الملتقى المتخصص بقطاع التجارة الرقمية، والذي استضافته دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة بقطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية.

وشهد المنتدى، الذي نظمته «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، مشاركة أكثر من 5 آلاف زائر من 40 دولة، إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية، وعارضين من كبرى الشركات العالمية والمحلية.

كما قدّم المنتدى للمشاركين على مدار يومين رؤى معمّقة حول أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية على مستوى القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية ودراسات الحالة والجلسات التدريبية المتخصصة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: جاءت استضافة دبي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة دييز، لمنتدى «وورلديف دبي» 2024، في إطار التزامها بدعم قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود، حيث جمع على مدار يومين أبرز الشركات العالمية الرائدة من مختلف مراحل سلسلة القيمة، ووفر منصة مميزة لتعزيز التعاون على المستوى الدولي.

وأضاف: نجحنا من خلال هذه الفعالية في بناء شراكات دولية جديدة تهدف إلى دعم استراتيجيات التوسع المستقبلية، ورفد منظومة قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة وإمارة دبي على وجه الخصوص بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، بما ينسجم مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33 لتطوير اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف»: فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه منتدى «وورلديف دبي»، والذي لقي إقبالاً من قبل كامل منظومة قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود على مستوى المنطقة، وهو ما برز بشكلٍ واضح في مستوى جلسات العمل والرؤى القيمة التي قدمتها وفي القائمة البارزة من الجهات العارضة في المعرض المصاحب.

وشهد المنتدى توقيع دبي كوميرسيتي مذكرتي تفاهم، الأولى مع «أرامكس» و«كويكبوت تكنولوجيس» لإطلاق التشغيل التجريبي لمنصة خدمات روبوتات «كويكبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الميل الأخير، والثانية بين دبي كوميرسيتي ومجموعة «فينكولوم» لتطوير حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى دمج أنظمة إدارة الطلبات والمستودعات مع خدمة «لوجي - فلو» التي تعمل على دمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الخدمة ومنصة البلوكشين التابعة لجمارك دبي.

وشهد المنتدى مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية التي ركزت على الفرص والتحديات في قطاع التجارة الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها جلسة نقاشية مع ميتش بيترمان، نائب رئيس أول للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي، تحدث فيها عن النهج المبتكر الذي تعتمده المنطقة الحرة في منح التراخيص وتقديم الخدمات المتكاملة.

وجرى تنظيم جلسة حوارية عن العمليات الجمركية في العصر الرقمي، بمشاركة عبدالرحمن شاهين، نائب رئيس أول - إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد في دبي كوميرسيتي، حيث استعرض دور دبي كوميرسيتي في تبني حلول مبتكرة تدعم سلسلة التوريد وتسهّل التجارة الدولية.

وعقدت أيضاً جلسة حوارية حول جلسة حوارية الذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، شارك فيها علي حيدر، رئيس الشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية في مايكروسوفت، إلى جانب نخبة من الخبراء. وأُقيمت على هامش فعاليات المنتدى مسابقة للشركات الناشئة منحت رواد الأعمال المشاركين فرصة مميزة لعرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين والخبراء. وشهدت المسابقة تنافساً عالياً بين المشاركين الذين قدموا مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة المخصصة لدعم التجارة الرقمية.