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«إكسبو الشارقة» يشارك في معرض «كوزموبروف الهند»

خلال مشاركة المركز بالمعرض (من المصدر)
9 ديسمبر 2024 03:50

الشارقة (الاتحاد)

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شارك مركز إكسبو الشارقة في معرض «كوزموبروف الهند 2024»، أحد أبرز الأحداث العالمية المتخصصة بقطاع التجميل، والذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في مومباي بالهند، بمشاركة أكثر من 700 علامة تجارية عالمية، وذلك في إطار حرص إكسبو الشارقة على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات المنظمة للمعارض في مختلف دول العالم، والترويج لأبرز الفعاليات التي يشهدها، وتسليط الضوء على حزمة الميزات والخدمات التي يقدمها للعارضين والزوار.
وترأس وفد المركز سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الذي عقد اجتماعات ولقاءات عمل موسعة مع عدد من المسؤولين والجهات المشاركة في المعرض، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض التجارية والمتخصصة بقطاع التجميل، وأهمية العمل على تنويع صناعة المعارض وتعزيز دورها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، مستعرضاً التجربة الرائدة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في هذا المجال، والتي من أبرزها تنظيم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الإمارات للعطور والعود.
وأكد سيف محمد المدفع أن معرض «كوزموبروف الهند 2024»، يعد واحداً من أهم المعارض التي تجمع كبار المتخصصين والعاملين في قطاع التجميل من مختلف أنحاء العالم، ويأتي مشاركة إكسبو الشارقة في هذا الحدث العالمي انطلاقاً من سعيه إلى تنويع مشاركته الدولية للتعرف على أحدث الاتجاهات في صناعة المعارض بشكل عام، واستكشاف الشراكات المحتملة مع المراكز الأخرى، واستقطاب المزيد من الفعاليات العالمية إلى الشارقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العاملة في هذا القطاع.

الشارقة
أكسبو الشارقة
الهند
الإمارات
التجميل
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