«أبوظبي للاستثمار» يتعاون مع «بارتانا» المتخصصة في تقنيات المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «بارتانا»، المتخصصة في مجال تطوير التقنيات المناخية المبتكرة وإحدى الشركات الناشئة فيHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تأسيس مقرها الإقليمي وتأسيس منشأة تصنيع إسمنت متطورة في أبوظبي.

وسيساهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في تصنيع مواد البناء منخفضة الكربون، بما يعزز جهود أبوظبي في مجال الاستدامة.

تدعم الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأعمال» الذي اختتمت أعماله، خطط «بارتانا» في خفض البصمة الكربونية لقطاع الإسمنت والخرسانة العالمي، والذي تبلغ قيمته نحو 400 مليار دولار ويساهم فيما يقرب من 9% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً. وتعد أساليب التصنيع التقليدية من بين أكثر العوامل المؤثرة في تفاقم تحديات التغير المناخي.

وفي إطار الاتفاقية، ستنتج بارتانا أرصدة كربون معتمدة من «فيرا»، الهيئة المتخصصة في معايير تعويض الكربون، مما يدعم جهود الحد من انبعاثات الكربون ويسهم في تحقيق أهداف أبوظبي المناخية.

وطورت شركة «بارتانا» حلاً مبتكراً وقابلاً للتطبيق على مستوى واسع سيسهم في إعادة صياغة قطاع صناعة الخرسانة.

ويعتمد ابتكار «بارتانا» الجديد على استبدال مادة «الكلنكر الإسمنتي»، التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون، بمركبات المغنيسيوم المستخرجة من المحلول الملحي الناتج عن عملية تحلية المياه، لتساهم في تعزيز الاستفادة من عمليات تحلية المياه عبر تحويل نواتجها إلى مادة أساسية في تصنيع منتج تنافسي من حيث التكلفة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية تصنيع الإسمنت.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم منشأة «بارتانا» في أبوظبي بتحويل المحاليل الملحية من النفايات إلى إسمنت مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يعتبر الابتكار ركيزة أساسية من ركائز التحول الاقتصادي في أبوظبي، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة مثل «بارتانا»، نؤكد على أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يتعارض مع تبني أعلى معايير المسؤولية البيئية. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بريادة صناعات المستقبل، وتسريع الابتكار الصناعي.

وقال ريك فوكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بارتانا»: مع جهودنا لإطلاق عصر جديد من صناعة الإسمنت المستدامة على المستوى العالمي، نعتبر أبوظبي الوجهة المثالية لتوسيع نطاق أعمالنا.