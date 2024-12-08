برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أسبوع أبوظبي المالي 2024» ينطلق اليوم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي.

وتمتد فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، «الفعالية الرائدة» التي ينظمها أبوظبي العالمي (ADGM) مع «القابضة» (ADQ) كشريك رئيسي، حتى يوم 12 ديسمبر 2024 تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال» حيث تعد من أبرز المحافل المالية الرائدة المرتقبة لهذا العام، وتضم مجموعة متنوعة من الفعاليات البارزة لرسم مسار القطاع المالي، بمشاركة لافتة للعديد من كبار الشخصيات والمتحدثين المؤثرين، والمؤتمرات والمنتديات الاستراتيجية.

ويتضمن جدول فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لعام 2024 أكثر من 60 فعالية رئيسية وفرعية، وما يزيد على 300 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 600 متحدث. ومن المرتقب أن يجمع الحدث أكثر من 20 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون شركات بمحافظ أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار.

وستجمع الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي بعضاً من أبرز القادة الماليين والمستثمرين وصناع السياسات وقادة الفكر العالميين لمعالجة وتحليل جملة قضايا مهمة حول رأس المال الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي، ومختلف العوامل التي تعزز مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال».

وتعود المؤتمرات الرئيسية، بما في ذلك مؤتمر أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسيت أبوظبي، ومؤتمر ريزولف 2024، ومؤتمر فينتك أبوظبي، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام إلى أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، مع مجموعة من الفعاليات الجديدة مثل منتدى يو بي إس للاستثمار و«قمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي» وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي.

ويشهد اليوم الأول عدداً من الفعاليات الفرعية البارزة، ومن بينها مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، ومنتدى يو بي إس للاستثمار.

ويشهد مؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، وهو إضافة جديدة لأسبوع أبوظبي المالي، استعراض شركة أدنوك للحفر، وأدنوك للتوزيع، والدار العقارية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبروج وغيرها من الشركات مزاياها الاستثمارية.

ويبدأ اليوم الثاني بفعاليات مؤتمر «أسيت أبوظبي» بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ومبادلة وشركة «بي جي آي أم» لإدارة الأصول. واستمراراً للزخم الذي حققته دورة العام 2023، سيواصل مؤتمر «أسيت أبوظبي» هذا العام دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع المهمة، من خلال جلسات «مبادئ النظام العالمي المتغير» و«من قلب قطاع صناديق التحوط» و«الفرص والتحديات البارزة للذكاء الاصطناعي» و«نظرة على الأسواق لمديري محافظ أصول بقيمة تريليون دولار».

وخلال اليوم الثالث من الحدث سيسلط مؤتمر فينتك أبوظبي، أكبر محفل للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، الضوء على ابتكارات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي وتكنولوجيا البلوك تشين.

وتتطرق الفعاليات البارزة مثل منتدى بلوكتشين أبوظبي ومنتدى «ريسك 4.0» وقمة التمويل الإسلامي ومنتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي إلى الإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الناشئة.

وسيُعقد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في اليوم الختامي لأسبوع أبوظبي المالي ليوفر منصة للنقاشات المهمة حول التمويل المستدام والاستثمار الهادف والمؤثر والالتزامات بتحقيق الحياد المناخي. ويُنظم الحدث بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي وشركة سمارت إنيرجي والمركز العالمي لتمويل المناخ ويتطرق لمواضيع عديدة، أبرزها «تأثير الاستثمارات؟» و«تطور أسواق الكربون».