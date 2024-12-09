الذهب يصعد وسط ترقب لبيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع، تلمسا لمؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2631.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوى في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولار للأوقية.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولار للأوقية.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات التضخم الأميركية التي ستعلن يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 930.20 دولار للأوقية. لكن البلاديوم صعد 0.6 بالمئة إلى 962.10 دولار للأوقية.