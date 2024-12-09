"مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت مجموعة مير، وهي شركة استثمارية وواحدة من شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والعقارات التجارية، إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "MAIR".



تتوفر أسهم المجموعة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، وبدأ تداول أسهمها بسعر مرجعي قدره 1.16 درهم للسهم الواحد، وبذلك تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2.6 مليار درهم "706 ملايين دولار".

وأكدت المجموعة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإدراج يشكل نقلةً في استراتيجيتها طويلة الأمد لتوسيع حضورها في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية، إلى جانب الاستثمار في سلسلة القيمة للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.



وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير، إن الإدراج المباشر لأسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل نقطة تحول في مسيرة نموها، ودليلاً على التزامها بالابتكار والنمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وأضاف أن هذا الإدراج لا يرتبط بتحسين السيولة والأرباح فحسب، وإنما التزاماً بتحقيق النمو وتوفير الفرص وبناء إرث من الثقة والنجاح المشترك.



من جهته، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا الإدراج يمثل الإدراج السادس والعشرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، ويرسخ التنوع والنمو القطاعات المختلفة في السوق، ويسلط الضوء على دور السوق باعتباره المنصة المفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات وخارجها.



وأضاف أن إدراج مجموعة "مير" يعكس التقدم الذي حققته إمارة أبوظبي، في تطوير اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات، ويعزز مكانة المصدرين الموثوقين في السوق الديناميكي والشفاف، معربا عن تطلع إلى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا الإدراج على المشهد المالي في أبوظبي.



من ناحيته قال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، إن الإدراج يشكل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تضع المجموعة في مكانة متقدمة على مسار النمو والابتكار، ومع محفظتها القوية في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية.

