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اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

أسهم أوروبا تواصل الصعود لليوم الثالث
9 ديسمبر 2024 16:14

عواصم (رويترز) 
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الاثنين بقيادة شركات التعدين والسلع الفاخرة وصناعة السيارات، بعد مؤشرات على تدابير تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، متجهاً إلى تسجيل مكاسب لجلسة ثامنة على التوالي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات شديدة التأثر باقتصاد الصين 1.6 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، بينما ارتفعت أسهم كل من إل.في.إم.إتش وريتشمونت للسلع الفاخرة بأكثر من اثنين بالمئة.
وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي.
ويترقب المتعاملون بيانات التضخم الأميركية التي تصدر يوم الأربعاء للتكهن بوتيرة خفض أسعار الفائدة المحتملة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.
ومن بين أسهم الشركات ارتفع سهم بانكو بي.بي.إم اثنين بالمئة، بينما تراجع سهم يونيكريديت 0.9 بالمئة بعد أن قال كريدي أجريكول إنه بصدد زيادة حصته في بانكو بي.بي.إم.
وهوى سهم شركة هيلو فريش الألمانية لتجهيز الوجبات 8.2 بالمئة، إذ أشار المتعاملون إلى تقرير حول تحقيق أميركي بشأن اتهامات بتشغيل عمالة من الأطفال.
وقفز سهم كمبيو جروب ميديكال بنحو 30 بالمئة، بعد أن قالت الشركة الألمانية المتخصصة في البرامج الإلكترونية للرعاية الصحية إنها في محادثات متقدمة لصفقة استحواذ من سي.في.سي كابيتال بارتنرز مقابل سعر محتمل 22 يورو (23.24 دولار) للسهم.

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