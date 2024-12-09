هبوط مؤشرات الأسهم الآسيوية

بانكوك (أ ب)

تراجعت مؤشرات أسواق المال الآسيوية، اليوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر كوسبي القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3%، بعدما سجلت الأسهم الأميركية المزيد من الأرقام القياسية في ختام جلسات الأسبوع الماضي.

وتباينت أسعار النفط، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية. وظل الوضع السياسي متوتراً في كوريا الجنوبية، حيث لا يزال وضع الرئيس الكوري الجنوبي يون غير مؤكد، بعدما أعلن مرسوم الأحكام العرفية الذي استمر لفترة وجيزة الأسبوع الماضي وسط نزاع بشأن الميزانية.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% ليصل إلى 2372 نقطة. كما هبطت الأسهم الصينية، حيث تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.6% ليصل إلى 19753 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.4% ليصل إلى 3390 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 39161 نقطة، مع ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي.