1.5 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية



يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.49 مليار درهم للتداولات خلال جلسة التداول اليوم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، إبرام 22 ألف صفقة تم من خلالها تداول 274 مليون سهم تقريبا، بقيمة إجمالية بلغت 967 مليون درهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.429% عند مستوى 9175.5 نقطة، بينمت استقرت القيمة السوقية الإجمالية قريبة من مستوياتها السابقة عند 2.92 تريليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 524.7 مليون درهم بتنفيذ 15.313 صفقـة توزعت عـلى 310.5 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر على 4848 نقطة بانخفاض قدره 6.34 نقطة عن إغلاقه السابق.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة حيث بلغت قيمة الصفقت المبرمة على سهمها نحو 178 مليون درهم خلال جلسة اليوم، تلاها سهم أدنوك للحفر بقيمة 56 مليون درهم ثم سهم الدار العقارية بقيمة 50 مليون درهم، و جاء وسهم بنك أبوظبي التجاري بقيم تداو،لات إجمالية بلغت نحو 49 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج سهم شركة مير في السوق الذي لفت انتباه المستثمرين.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 524,7 مليون درهم بتنفيذ 15,31ألف صفقـة توزعت عـلى 310.5 مليون سهم.