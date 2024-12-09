شراكة بين «سوق أبوظبي» و«إيتورو» لتعزيز الاستثمار



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية لإضافة عدد من الأسهم المدرجة في السوق إلى منصة إيتورو.

وسيكون بمقدور مستخدمي إيتورو الاستثمار في عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر قطاعات مختلفة بدءاً من العام المقبل 2025، بما في ذلك الطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، الأمر الذي يعدّ فرصة لهم لتنويع محافظهم بشكل أكبر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، ويصنف ضمن أفضل 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم من ناحية القيمة السوقية.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2021، نمواً بنسبة 75%، مما جعله من بين أكبر أربع أسواق مالية على مستوى العالم من حيث أداء السوق.

وقال يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو: يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يتيح لمستخدمي إيتورو تداول الأسهم المدرجة في السوق، ومنذ تأسيسنا في العام 2007، عملنا على بناء وتطوير عروض استثمارية عالمية متعددة الأصول، ونقدم اليوم لمستخدمينا من 75 دولة إمكانية التداول في الأسهم من أكثر من 20 بورصة.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، وستوفر شراكتنا مع إيتورو وصولاً سلساً إلى الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر القطاعات الرئيسية لأكثر من 38 مليون مستخدم مسجل في إيتورو، مما يعزز سيولة السوق ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار الدولي».

من جهته، قال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة إيتورو: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع أبوظبي المالي. ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الأولى لشركة إيتورو كوسيط مرخص يخدم احتياجات المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة».