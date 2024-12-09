معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والخاصة ينطلق غداً



دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

وتستمر دورة عام 2024 من المعرض لثلاثة أيام لتستقبل زواراً من أكثر من 95 دولة، الأمر الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاع طيران رجال الأعمال، في ضوء النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.

ويهدف المعرض إلى تحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، من خلال جدول أعمال متجدد ومزايا وعروض إضافية.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): تعكس الدورة العاشرة من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة النمو والتطور الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستضيف دورة هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين، وتشهد الكشف عن منصات جديدة من شأنها أن تسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون ودفع عجلة النمو ضمن القطاع.

ويواصل المعرض العمل على معالجة التحديات الرئيسة، واستكشاف الحلول المبتكرة؛ ليستمر منصة فعالة تجمع تحت مظلتها الجهات العالمية الرائدة في القطاع، وتعمل على رسم ملامح مستقبل طيران رجال الأعمال، وترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للطيران.

وتستضيف الدورة العاشرة مجموعة متنوعة من الجهات العارضة، تشمل أكثر من 145 جهة محلية وإقليمية وعالمية، مع أكثر من 65 جهة تشارك للمرة الأولى، لتسجل الفعالية رقماً قياسياً في عدد المشاركين، وتوفر فرصاً فريدة للتواصل والاستكشاف.