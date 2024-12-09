نهيان بن مبارك يشهد انطلاق مؤتمر ومعرض "بيتكوين الشرق الأوسط"

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يشكل المؤتمر انطلاقة تاريخية لأول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وينظم المؤتمر والمعرض المصاحب له من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC Inc العالمية، بالشراكة مع مركز أبوظبي للبلوكتشين، ويشهد مشاركة دولية واسعة لأبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع العملات الرقمية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: يؤكد معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 والذي يُعقد لأول مرة في المنطقة اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة أبوظبي المتنامية كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، كما يعكس تنظيم مجموعة أدنيك لهذا الحدث التزام أبوظبي باستضافة فعاليات تسهم في تعزيز التقدم التقني والاقتصادي، بما يواكب رؤيتنا نحو بناء مجتمع عالمي يقوم على الشراكات المعرفية والابتكار المستدام.

وأوضح معاليه أن العملات الرقمية تمثل اليوم أحد أبرز الابتكارات المالية التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل، بل هي نظام متكامل يعتمد على تقنيات البلوكشين، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

وأضاف: مع توسع استخدام العملات الرقمية عالمياً، أصبحت هذه الأدوات رمزاً للتحول الرقمي في الاقتصاد، ودافعاً لابتكار حلول مالية وتقنية تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادات الناشئة، وإن هذا التطور يعكس أهمية تبني الابتكارات الحديثة، ويبرز دور الفعاليات الكبرى مثل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تدعم هذا التحول وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.

بدوره قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: نعيش اليوم في مرحلة تحولات نوعية تشهدها تقنيات البلوك تشين والعملات الافتراضية، والتي تمهد الطريق أمام دولة الإمارات لترسّخ مكانتها كدولة رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي آمن.

وأوضح أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مجتمع رقمي آمن ومزدهر، مستندة إلى ركائز أساسية تشمل تعزيز الشراكات التي تُعزز التعاون، وتشجيع الابتكار الذي يدفع عجلة التقدم، وترسيخ الحوكمة التي تضمن النزاهة والمساءلة.

وأضاف أن هذه الركائز تُعد الأساس المتين لبناء منظومة رقمية متطورة ومتقدمة، تواكب تطلعات المستقبل وتؤكد ريادة الدولة على المستوى العالمي.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يندرج تنظيم هذه الفعالية وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم القطاعات الواعدة وفق رؤية القيادة الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، والمساهمة في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لهذه الصناعات والتقنيات الحديثة في المنطقة.

وعلى صعيد متصل قال عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين: منذ انطلاقة فكرة البيتكوين لأول مرة عام 2008 في ورقة بيضاء، وحتى اليوم، شهدنا رحلة استثنائية، ما بدأ كفكرة بسيطة تم تبنيها من قبل عدد قليل من المتحمسين، أصبح الآن ثورة مالية غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى المال والأنظمة المالية. البيتكوين لم يعد مجرد عملة رقمية، بل أصبح رمزاً للشفافية، والاستقلالية، وإعادة تعريف النظام المالي العالمي.

وبين أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية للتعمق في إمكانيات البيتكوين، واستكشاف دوره في تشكيل المستقبل المالي، وبناء شراكات جديدة تسهم في تحقيق رؤى مبتكرة وشاملة وإيجاد السبل الكفيلة لتعامل البنوك المحلية والإقليمية مع هذه العملة ومدى تماهي القوانين واللوائح المنظمة مع الطفرة الهائلة التي أحدثتها عملة البيتكوين.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتقديم رؤى متقدمة حول منظومة البيتكوين والتقنيات المرتبطة بها، وإن هذا التجمع الدولي في مركز أدنيك أبوظبي يؤكد ريادة دولة الإمارات في تبني تقنيات المستقبل ودعم الجهود العالمية لتطوير الاقتصاد الرقمي، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

ويجمع المؤتمر أكثر من 5200 خبير وصانع قرار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قادة الصناعة، وأصحاب الثروات، والمستثمرين المؤسسيين، والمؤثرين، وهواة التكنولوجيا، والمهتمين بمنظومة البيتكوين، ويوفر الحدث منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل البيتكوين والبلوكتشين.

ومن أبرز المتحدثين إريك ترامب، رجل الأعمال البارز ونجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد جيه ترامب، حيث يناقش دور البيتكوين في تشكيل الاقتصاد العالمي، والأمير فيليب من صربيا الذي سيطرح رؤى متميزة حول تقنيات البلوكتشين ودورها في تعزيز الابتكار العالمي.

ويقدم المؤتمر برنامجاً شاملاً يدعم الابتكار والتعاون من خلال جلسات رئيسية، تُلقي الضوء على أفكار ملهمة، وحلقات نقاش متخصصة تتناول قضايا محورية في مجال البيتكوين والتقنيات المرتبطة، كما يضم المعرض أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية رائدة تعرض أحدث الابتكارات والخدمات التقنية.

ويمثل مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 حدثاً عالمياً بامتياز، حيث يشارك فيه ممثلون من 55 دولة. ويستقطب أكثر من 5200 زائر، و120 متحدثاً بارزاً، كما يعد المؤتمر منصة رئيسية للمستثمرين وصناع القرار، حيث تشكل هذه الفئة 70% من الحضور، بمن فيهم كبار المستثمرين الذين يمتلكون أكثر من 1000 بيتكوين.