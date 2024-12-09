نهيان بن مبارك: أبوظبي مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يشكل المؤتمر انطلاقة تاريخية لأول حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وينظم المؤتمر والمعرض المصاحب له من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع شركة BTC Inc العالمية، بالشراكة مع مركز أبوظبي للبلوكتشين، ويشهد مشاركة دولية واسعة لأبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع العملات الرقمية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: يؤكد معرض ومؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 والذي يُعقد لأول مرة في المنطقة اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة أبوظبي المتنامية كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، كما يعكس تنظيم مجموعة أدنيك لهذا الحدث التزام أبوظبي باستضافة فعاليات تسهم في تعزيز التقدم التقني والاقتصادي، بما يواكب رؤيتنا نحو بناء مجتمع عالمي يقوم على الشراكات المعرفية والابتكار المستدام.

وأوضح معاليه أن العملات الرقمية تمثل اليوم أحد أبرز الابتكارات المالية التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، فهي ليست مجرد وسيلة للتبادل، بل هي نظام متكامل يعتمد على تقنيات البلوكشين، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

وأضاف: مع توسع استخدام العملات الرقمية عالمياً، أصبحت هذه الأدوات رمزاً للتحول الرقمي في الاقتصاد، ودافعاً لابتكار حلول مالية وتقنية تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادات الناشئة.

ويشارك في المؤتمر ممثلون من 55 دولة. ويستقطب أكثر من 5200 زائر، و120 متحدثاً بارزاً.