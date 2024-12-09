منصة تقنية وتمويلية جديدة في أبوظبي لتقليل الانبعاثات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواد الأعمال في شركة GRIDSERVE المتخصصة بالتكنولوجيا النظيفة والرائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة بالاعتماد على الطاقة المستدامة بشكل كامل، عن إطلاق منصة GIGATONS العالمية، التي تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي.

وتم إطلاق منصة GIGATONS رسمياً خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل ABB. وتعتمد منصة GIGATONS على تقنيات متقدمة، مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول متطورة في مجال الطاقة المستدامة، بهدف معالجة ثلاثة من أكبر العوائق التي تواجه جهود لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن لدعم الحياد المناخي. وتشمل هذه العوائق توسيع نطاق البنية التحتية لإزالة الكربون من قطاعي النقل والطاقة، وجمع رأس المال اللازم لتمويل مشاريع جديدة تساعد على مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز الشفافية لتحسين الثقة ومواجهة ظاهرة تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: تنطلق دولة الإمارات من التزام راسخ بتحقيق تحوّل شمولي في قطاع الطاقة، يتجسّد بإشراك جميع الفاعلين الرئيسيين في بناء منظومة طاقة مستدامة.

وأوضح أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يخلق تكاملاً مثمراً لا يقتصر على تعزيز الأداء البيئي فحسب، بل يمتدّ ليحفّز النمو الاقتصادي، ويوفّر فرص عمل جديدة، ويكرّس الريادة التكنولوجية في الأسواق العالمية.

وأضاف: شراكتنا مع «GIGATONS» لاستكشاف آفاق الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتنقّل الأخضر والتحوّل الرقمي ستؤدي دوراً محورياً في إرساء شبكة طاقة مرنة، وبنية نقل فاعلة ومستدامة، يعود نفعها على المجتمع بأكمله.

إزالة الكربون

تعد GIGATONS منصة موحدة تهدف إلى تعزيز الثقة وتسريع إزالة الكربون على نطاق واسع، حيث تتكون من ثلاثة أقسام تجارية، صُمم كل منها لمعالجة العوائق الثلاثة لتحقيق تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن، وهي GIGASERVE التي ستعمل على توسيع نطاق الجيل التالي من المنتجات والخدمات، وGIGATECH التي ستستخدم منصة قائمة على تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، وGIGACAPITAL التي ستوفر منصة استثمارية جديدة تهدف إلى تحفيز استثمار بقيمة 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتعزيز الجهود العالمية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بالسرعة والنطاق اللازمين.