أسبوع أبوظبي المالي يركز في يومه الأول على اقتصاد الصقر

أبوظبي (الاتحاد)

ركّزت فعاليات اليوم الأول من أسبوع أبوظبي المالي 2024، الذي انطلق اليوم، على موضوعات محورية مثل "اقتصاد الصقر" ومسار النمو الاقتصادي في أبوظبي، ما يعكس الطموح الكبير للحدث في ترسيخ مكانة العاصمة كمنصة رائدة للمال والأعمال والاستثمار العالمي.

واستضاف الحدث سلسلة لقاءات حوارية رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها "عاصمة رأس المال"، كما شهد انطلاق الدورة الثانية من منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي أقيم بالشراكة مع "القابضة ADQ" ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

وتضمن الحدث رفيع المستوى مناقشات عميقة تطرقت إلى المشهد الحالي والآفاق المستقبلية لـ «اقتصاد الصقر»، حيث اجتمع كبار القادة من حكومة أبوظبي مع شخصيات بارزة من المؤسسات الخاصة من مختلف القطاعات الرئيسية. وتخلل الحدث كلمات بارزة من رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين في «بلاك روك» ومجموعة «يو بي إس» و«بي جي آي أم» و«بريدج ووتر أسوشيتس» و«إتش إس بي سي» و«القابضة» (ADQ) ومبادلة و«مورجان ستانلي» و«سيتي جروب» و«بي إن واي» و«لونيت» و«تو بوينت زيرو» وبنك أبوظبي الأول و«بيور هيلث» و«جي كيو جي بارتنرز» والدار العقارية.

وركز جدول أعمال الحدث البارز على رحلة النمو الاقتصادي في أبوظبي ودورها المتنامي كمركز دولي محوري للمال والأعمال والاستثمار. وشهدت جلسة «غرفة المدراء في أسبوع أبوظبي المالي: أبوظبي في الاقتصاد العالمي» تفاعلاً لافتاً، بمشاركة قادة أكبر المؤسسات المالية في العالم، مثل سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وراي داليو، مؤسِّس شركة «بريدج ووتر»، واستشاري الاستثمار لديها، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذين سلطوا الضوء على الاقتصادات العالمية والاستراتيجيات الكفيلة بدعم تطلعات العاصمة لتحقيق النمو في مشهد عالمي دائم التغير.

ولاحقاً خلال اليوم، قدم وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة»، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مشاركة مميزة عرض من خلالها رؤى «مبادلة»، باعتبارها من أكبر مستثمري أبوظبي. واستكشفت الجلسات الحوارية الرئيسية الأخرى مواضيع مهمة، مثل بناء اقتصاد الصقر، وجلسة بعنوان «مرحلة جديدة من تدفُّقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب»، والعوامل المؤثرة في الأسواق العالمية، و«منظور عمالقة القطاع: مكانة أبوظبي الجديدة في العالم»، و«تباطؤ العولمة: نظام عالمي جديد»، و«المرأة في ريادة الأعمال: مهمة أبوظبي لتمكين المرأة في قطاع الأعمال».

كما شهد اليوم الأول تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. واستعرض المؤتمر مجموعة من الشركات المدرجة الأكثر نمواً وتطوراً في أبوظبي، ومن بينها مجموعة بيور هيلث، ومجموعة طاقة، وأدنوك للحفر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبروج.

كما جمع منتدى «يو بي إس» للاستثمار، ضمن فعاليات اليوم الأول، أكثر من 30 من مديري الاستثمار والمؤسسين من صناديق التحوط العالمية الرائدة. وشملت الفعاليات الجانبية التي شهدها أول أيام أسبوع أبوظبي المالي فعالية الأسواق الخاصة من «آي كونكشينز»، ومنتدى غرينتش الاقتصادي، الجلسة الحوارية المغلقة رفيعة المستوى لكبار الشخصيات والتي ترأسها راي داليو، إلى جانب فعالية «فنتشر بارك» للشركات الناشئة في أسبوع أبوظبي المالي.

وبوصفه منصة رائدة لطرح ومناقشة الأفكار تعاون أسبوع أبوظبي المالي مع «القابضة» (ADQ) على نشر ورقة بحثية بعنوان «عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد المراكز». في هذه الورقة، تستكشف «القابضة» (ADQ) كيف يقف العالم على عتبة عصر تحولي لناحية طبيعة وحجم تدفقات رأس المال، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تقود هذا التحول.

وفي اليوم نفسه، أصدرت «القابضة» (ADQ) بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي (ADGM)، وبمشاركة «ستيرن» من جامعة نيويورك أبوظبي كمستشار أكاديمي، ورقة بحثية بعنوان «عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد المراكز». يستكشف هذا البحث كيف أصبحت تدفقات رأس المال العالمية تنشأ من مجموعة أوسع من المساهمين، وتصل إلى وجهات أكثر تنوعاً، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل قطاع الاستثمار.

وتتجه الأنظار إلى الفعاليات والأحداث الرئيسية التي ستشهدها الأيام الثلاثة المقبلة، وأبرزها مؤتمر «أسيت أبوظبي» ومؤتمر «ريزولف» ومؤتمر «فينتك أبوظبي» ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام، ومن المرتقب أن تتضمن العديد من المحادثات والنقاشات العالمية المهمة، والتي ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها «عاصمة رأس المال».