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ارتفاع الدولار مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية

ارتفاع الدولار مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية
10 ديسمبر 2024 15:21

 ارتفع الدولار قليلاً في تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

وبينما تتوقع الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، فإن المستثمرين يترقبون بيانات أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.179 بالمئة عند 106.14. وانخفض اليورو مقابل العملة الأميركية إلى 1.0554 دولار، بعد أن تراجع في وقت سابق بنحو 0.3 بالمئة، في حين ارتفع الدولار 0.77 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 151.235 ين.


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المصدر: وكالات
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