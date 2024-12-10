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اقتصاد

المؤشر نيكي يرتفع وسط هبوط الين

المؤشر نيكي يرتفع وسط هبوط الين
10 ديسمبر 2024 13:44


طوكيو (رويترز)
ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، وسط صعود أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير بدعم من هبوط الين، فيما زادت الأسهم المرتبطة بالصين بفعل تعهدات بكين بتطبيق سياسة نقدية «مرنة» العام المقبل.
وتقدم المؤشر نيكي 0.5% إلى 39367.58 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 2741.41 نقطة.
وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أسهم شركات التصدير التي ارتفعت على خلفية هبوط الين مقابل الدولار.
وبلغ الدولار نحو 151.055 ين في جلسة ما بعد الظهيرة.
وارتفعت أسهم تويوتا موتور 1.3% وسوزوكي موتور 2.7% وهوندا موتور 1.1%.
وزاد سهما فانوك لتصنيع الروبوتات وياسكاوا إلكتريك 3.1 و2.7% على الترتيب، وصعدت الأسهم التي تربطها علاقات قوية بالصين في أعقاب إعلان الصين المفاجئ، أمس الاثنين، عن خططها لتطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة.
وكانت أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق من بين الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر أسهم إنفيديا الرائدة في الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا الأميركية الأخرى التي تراجعت بعد أن فتحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تحقيقاً يرتبط بإنفيديا، إلا أنها محت خسائرها في جلسة ما بعد الظهيرة وصعدت 0.9%.
لكن ارتفاع نيكي كان محدوداً نظراً لترقب المستثمرين اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي أمر وارد، لكن هناك حالة من الضبابية بشأن ما سيفعله بنك اليابان. وإذا رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة، فإن ارتفاع قيمة الين سيضر بالأسهم اليابانية».
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واستطلاع «تانكان» للوضع الاقتصادي الصادر عن بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 3.5%، وصعد سهم مجموعة سوني للترفيه 4.1%، وتقدم سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.2%.

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