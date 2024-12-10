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اقتصاد

«أيه آي جي للتأمين» تستكمل بيع حصة من أسهم «كوربريدج فاينانشال» إلى «نيبون لايف»

«أيه آي جي للتأمين» تستكمل بيع حصة من أسهم «كوربريدج فاينانشال» إلى «نيبون لايف»
10 ديسمبر 2024 13:45

 

 

طوكيو (د ب أ)
أعلنت شركة التأمين الأميركية العملاقة أميركان إنترناشونال جروب (أيه.آي.جي) استكمال صفقة بيع حوالي 120 مليون سهم من حصتها في شركة كوربريدج فاينانشال إلى شركة التأمين اليابانية نيبون لايف إنشورانس كومباني بسعر 31.47 دولار للسهم، ليصل إجمالي الصفقة إلى 3.8 مليار دولار.
كانت أميركان إنترناشونال جروب قد أعلنت في مايو 2024 موافقتها على بيع حوالي 20% من أسهم كوربريدج العامة إلى نيبون لايف إنشورانس مقابل 3.8 مليار دولار. ووفقاً لشروط الصفقة وافقت أيه.آي.جي على الاحتفاظ بحصة قدرها 9.9% من أسهم كوربريدج لمدة عامين بعد إتمام الصفقة.

صفقة استحواذ
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