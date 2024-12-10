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اقتصاد

أسهم أوروبا تهبط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

أسهم أوروبا تهبط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
10 ديسمبر 2024 13:47

 

لندن (رويترز)
أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع شركات التعدين مع انحسار الزخم الناتج عن تعهدات التحفيز الصينية، بعد بيانات تجارية ضعيفة فيما ينصب التركيز في الوقت الراهن على بيانات التضخم الأمريكية.
هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 520.02 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش فيما نزل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5%، وهو أكبر انخفاض بين نظرائه الأوروبيين.
وقادت القطاعات الأساسية الخسائر بعد أن أظهرت بيانات تجارية صينية ضعف الطلب، فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والسيارات 0.4 و0.2% على التوالي.
وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% بعدما أظهرت بيانات أن التضخم المحلي ظل ثابتاً عند 2.4% في نوفمبر بما يتماشى مع البيانات الأولية.
وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غداً الأربعاء، والتي قد تعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة في 18 ديسمبر.
وتراجع سهم أشتيد البريطانية لتأجير المعدات 7.7% بعد إعلانها عن نقل إدراجها الأساسي إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، بدلاً من لندن، وأشارت إلى أنها تتوقع أن تكون أرباحها السنوية أقل من التوقعات السابقة. 

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