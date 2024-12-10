Hub71 توقع شراكة جديدة مع «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، توقيع اتفاقية استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تستفيد الشركات الناشئة في منظومة Hub71 من الدعم المالي الذي يوفره مصرف أبوظبي الإسلامي، وما يتيحه لهم من فرص التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي منصة عالمية لانطلاق ونمو الشركات الناشئة، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال مبادرة ADIB Ventures على تحديد ودعم الشركات الناشئة التي يتماشى عملها مع تطلعاته وأهدافه الاستراتيجية، حيث سينفذ ما لا يقل عن مشروعين تجريبيين مدفوعي التكلفة سنوياً.

وتوفر هذه المبادرات فرصة مميزة لأصحاب المشاريع ومؤسسي الشركات للتحقق من جدوى حلولهم وتوسيع نطاقها لتعزيز النتائج التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي التوجيه والإرشاد في قطاعات محددة، وسيشارك في فعاليات هادفة لتقديم خبراته في مجالات مثل إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وأمن البيانات، لتمكين الشركات الناشئة من مواجهة التحديات المعقدة وتحقيق النمو المستدام.ويتعاون مصرف أبوظبي الإسلامي مع الشركات الناشئة ضمن منصة Hub71 مثل «لين تكنولوجيز»، التي أسست بنية تحتية تساعد المطورين على الابتكار وإحداث نقلة في قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وشركة «لون» المختصة في توفير تقنيات مبتكرة لإتاحة البيانات المالية على نطاق واسع، وتقديم تجارب مالية تناسب تطلعات العملاء، وتدعمهم في رحلتهم المالية.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال شراكته مع Hub71، إلى تعزيز منظومة الشركات الناشئة عبر تزويد شركات التكنولوجيا المالية بتوجيه الخبراء حول سبل وآليات توسيع نطاق أعمالها. ويستفيد المصرف من خبراته الواسعة في إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وأمن البيانات، لضمان جاهزية الشركات الناشئة للتعامل مع الأطر التنظيمية المعقدة، وتطبيق التدابير الأمنية القوية، وتعزيز أمن ومرونة بيئة التكنولوجيا المالية وامتثالها للوائح التنظيمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: «تسلط شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي الضوء على التزامنا المشترك بتمكين مؤسسي الشركات الناشئة من النمو والازدهار ورعاية الابتكار في أبوظبي. ونهدف إلى تزويد الشركات الناشئة بالإرشاد والدعم المالي والفرص التجارية التي تمكنهم من ابتكار حلول تكنولوجية جذرية لأهم التحديات التي تواجه عالمنا، وتحقيق النجاح والنمو على المستوى العالمي. ونسعى إلى الاستفادة من موارد المصرف وخبراته لتزويد الشركات الناشئة بالفرص اللازمة لإحداث الأثر الإيجابي المنشود».

بدوره، قال فرناندو لوبيز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشكل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي، ونفخر بدعمنا لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال تعاوننا مع منصة Hub71. ونحرص من خلالها مشاركة خبراتنا وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بنهج مستدام ومسؤول، تماشياً مع رؤيتنا لتعزيز الابتكار المالي وضمان الأمن والشمول للجميع».

وتتيح الشراكة للشركات الناشئة فرصة الانضمام إلى منظومات +Hub71 الخاصة بقطاعات محددة مثل الأصول الرقمية وتكنولوجيا المناخ، هذه المبادرات بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية العالمية لتأسيس منصة لانطلاق الشركات الناشئة، وتوسيع حضورها العالمي، وتعزيز الابتكارات المؤثرة من أبوظبي.