«فينستريت» تطلق البنية التحتية للأسواق المالية الدولية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت فينستريت المحدودة، التابعة لشركة روريكس القابضة، وهي إحدى الشركات ضمن محفظة «الشركة العالمية القابضة» رسمياً، الكيانات المرخصة التابعة لها لتشغيل البنية التحتية الأولى من نوعها للأسواق المالية الدولية لتداول الأوراق المالية، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي، حيث بدأ استقبال طلبات المستثمرين المؤسسيين بدءاً من اليوم للتسجيل والانضمام إلى منصة السوق المنظمة لتداول الأوراق المالية. وتقدم فينستريت من خلال الكيانات الثلاثة المرخصة التابعة لها، وهي فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة وفينستريت كابيتال المحدودة وفينستريت لخدمات المقاصة والتسوية العالمية المحدودة، محفظة شاملة ومتكاملة من الخدمات، بما في ذلك منصة متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، ومنصة الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومنصة التسويات الرقمية، ومنصة التمويل الخاص.

وستدعم المنصة الجديدة مساهمي الشركات الخاصة بخيارات سيولة أفضل، بجانب تسهيل التداول المباشر في السوق، وإتاحة فرص استثمارية بديلة مصممة خصيصاً للمستثمرين المحترفين.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إن إطلاق فنستريت خلال أسبوع أبوظبي المالي يشكل شهادة على التزام أبوظبي العالمي الراسخ بدفع جهود الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، مضيفاً أن هذه المبادرة تعكس رسالة أبوظبي العالمي الشاملة الرامية إلى استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية، والمساهمة في تعزيز تطوّر أسواق رأس المال العالمية.

من جانبه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن إطلاق فينستريت يأتي تماشياً مع الهدف الرئيسي للشركة بتعزيز التنوع الاقتصادي في أبوظبي، ومن شأنه دفع مسيرة تقدم الإمارة نحو تحقيق أهدافها وتطلعات رؤيتها الاقتصادية 2030، حيث تعزز هذه البنية التحتية مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب توفير فرص جديدة وواعدة لتمكين ودعم الجهات المصدرة والمستثمرين.

من جهتها قالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت، إن الشركة توفر بنية تحتية عالمية منظمة بالكامل، بحيث تتيح للمستثمرين والجهات المصدرة تداول الأوراق المالية، وتعالج الفجوة بين الأسواق العامة والخاصة. وأضافت أن إطلاق المنصة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي يؤكد دعم فينستريت لرؤية أبوظبي لتحقيق الريادة في السوق المالية، مشيرة إلى أن فينستريت ستعمل على دمج أسواق الأوراق المالية، بما يعزز إمكانية الوصول إلى السيولة وفرص الاستثمار الواعدة، عبر كافة أنواع الأصول.

