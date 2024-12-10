«مدن» تطلق «نُوايف بارك فيوز» في جزيرة الحديريات



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مدن»، مشروع «نوايف بارك فيوز» السكني للتملك الحر، الذي يطرح للمرة الأولى شققاً سكنية فاخرة في جزيرة الحديريات، وسط مجتمع سكني عصري متكامل يضم أماكن ترفيهية وتجارية ومطاعم فاخرة.

ويضم المشروع 184 شقة سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم بتصميمات متنوعة، بالإضافة إلى متنزه ومرافق ترفيهية ورياضية ومجتمعية.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة:: «يُعد إطلاق مشروع»نوايف بارك فيوز«ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة الحديريات خطوة استراتيجية هامة تواكب تطلعات السوق العقاري، وتعكس التزام المجموعة بتقديم مشاريع مبتكرة ترتكز على استدامة التصميم وجودة التنفيذ.

وأضاف» سيساهم المشروع في تنويع العروض السكنية الفاخرة في جزيرة الحديريات، ويقدم وحدات سكنية في بيئة معيشية مثالية يتطلع إليها العديد. كما ينسجم هذا المشروع مع رؤية المجموعة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مجتمعات مبتكرة ترتقي بجودة حياة السكان، وتعزز النمو العمراني المستدام.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية: «فخورون بتوسيع محفظة أعمالنا من خلال هذا المجتمع السكني العصري المتميز، الذي يضع معايير جديدة للشقق الفاخرة في الإمارة. يعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجيتنا طويلة المدى التي تهدف إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تعزز مكانة جزيرة الحديريات وجهة رئيسة للمقيمين الباحثين عن تجارب معيشية فاخرة».