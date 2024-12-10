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«ستيلانتيس» تتعاون مع «كاتل» الصينية لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بإسبانيا

«ستيلانتيس» تتعاون مع «كاتل» الصينية لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بإسبانيا
10 ديسمبر 2024 16:48

 
فرانكفورت (د ب أ)

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قالت شركة «ستيلانتيس»، متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، وشركة «كاتل» الصينية العملاقة للبطاريات، في بيان اليوم الثلاثاء، إنهما تعتزمان إقامة مصنع مشترك لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إسبانيا بقيمة تصل إلى 4.1 مليار يورو (4.3 مليار دولار).
ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاج بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد في مدينة سرقسطة بشمال شرق إسبانيا بحلول نهاية عام 2026، حسبما قالت الشركتان. وذكر البيان أن الخطط تتضمن مراحل عدة للتوسع، وأن الطاقة الإجمالية السنوية النهائية للمصنع قد تصل إلى 50 جيجاوات في الساعة.
ويأتي الإعلان بعد خطاب نوايا وقعته الشركتان قبل أكثر من عام بقليل. وتعتزم «ستيلانتيس»، الشركة الأم لـ«أوبل» و«فيات» و«كرايسلر» وغيرها، استخدام البطاريات في السيارات الأصغر حجماً والمدمجة وسيارات الدفع الرباعي متوسطة المدى.
وقال البيان إن الطاقة الإجمالية للمصنع ستكون كافية لتجهيز أكثر من 900 ألف سيارة كهربائية «أوبل موكا»، ببطاريات بسعة 54 كيلووات في الساعة. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في عام 2025، وسوف تكون ملكية المشروع المشترك مناصفة بين «ستيلانتيس»و«كاتل».

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