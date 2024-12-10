«محمد بن راشد للطيران» يدشّن منشأة كوملوكس في دبي الجنوب



دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، دشّن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، رسمياً حظيرة طائرات جديدة لشركة «كوملوكس» الرائدة عالمياً في الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز.

وتم الافتتاح خلال حفل حضره خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وريتشارد جاونا، رئيس مجلس إدارة كوملوكس وجوزيف هوبر، نائب رئيس مجلس إدارة كوملوكس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تزيد عن 20,000 متر مربع في موقع استراتيجي داخل منطقة صيانة الطائرات التابعة لمبنى الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي بدبي الجنوب، وتوفر خدمات شاملة تتضمن حظيرة مكيّفة بالكامل لتخزين الطائرات داخلياً، وموقفاً للطائرات، ومرافق مخصصة للمكاتب وورش العمل وغرف التخزين. كما تعتبر مركزاً للخدمة ومقراً إقليمياً للشركة، مع تقديم خدمات تجديد وتنظيف الطائرات وترقية المقصورة لضمان تجربة متكاملة.

وقال طحنون سيف: «يمثل افتتاح منشأة كوملوكس المتطورة إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها في المشروع، ويجسد التزامنا باستقطاب الشركات العالمية الرائدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران. ونسعى في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الطيران، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ونؤكّد التزامنا الراسخ بدعم الشركات لتأسيس حضورها والاستفادة من منظومتنا المتكاملة».

من جانبه قال ريتشارد جاونا: «تشكّل هذه المنشأة الجديدة خطوة محورية في استراتيجيتنا لدعم عملائنا في المنطقة. نتوجه بالشكر لشركائنا في مشروع محمد بن راشد للطيران على دعمهم المتواصل وتسهيل إنشاء مركز الخدمة والصيانة في مطار آل مكتوم الدولي. وسيتولى جان-ميشيل شامبردون، المدير العام لشركة كوملوكس الشرق الأوسط وأفريقيا، الإشراف على العمليات اليومية، وسنعمل عن قرب مع دبي الجنوب لتعزيز تواجدنا في دبي».

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونه منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطائرات الخاصة وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والصناعات المرتبطة بها. ويقع المشروع في دبي الجنوب الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم، ويسعى إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.