«مطارات أبوظبي» تبدأ العمل في مبنى الشحن الحديث بمطار زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم، بدء العمل في مبنى الشحن الحديث في المنطقة الشرقية بمطار زايد الدولي.

وستعمل المنشأة الحديثة التي تمتد على مساحة 90.000 متر مربع تقريباً، على تعزيز قدرات الشحن والخدمات اللوجستية في المطار بشكل كبير، مما يعزز مكانته بوابة دولية رائدة لسلاسل التوريد العالمية والإقليمية.

وتم تصميم المبنى للتعامل مع كميات هائلة من البضائع تتراوح بين مليون و1.5 مليون طن سنوياً، لضمان تلبية الطلب المتزايد على عمليات المناولة المتخصصة لمجموعة واسعة من المنتجات.

وسيتكامل المبنى الذي يعتبر منصة النقل والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط مع البنية التحتية الحالية في منطقة التجارة الحرة اللوجستية بسلاسة تامة، وخاصة منطقة الفلاح، لتوفير خدمات لوجستية شاملة، بما في ذلك التجميع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير. وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يعتبر المبنى الجديد المكوّن الأساسي الذي تقوم عليه رؤيتنا لتحويل أبوظبي إلى مركز لوجستي عالمي رئيسي. ونتوقع أن يسهم المرفق الجديد في دعم قدراتنا على مناولة البضائع، فضلاً عن دوره في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، والإسهام بشكل كبير في تنويع اقتصاد الإمارة».

ويؤكد هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية التزام مطارات أبوظبي إزاء دفع النمو الاقتصادي والتنويع داخل إمارة أبوظبي. ومن المتوقع أن يصبح مبنى الشحن في المنطقة الشرقية لمطار زايد الدولي حافزاً للتجارة والاستثمار، إلى جانب دوره في رفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجستي عالمي.

من جهته، قال جبران البريكي، مدير عام شركة الاتحاد لخدمات المطار: «يسعدنا الإعلان عن بدء العمل لإنجاز هذا مبنى الشحن المتطور في المنطقة الشرقية للمطار، حيث سيساعدنا في خدمة عملائنا بكفاءة وبمستويات استثنائية. وبالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والموقع الاستراتيجي للمبنى، سيكون بمقدورنا تلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الشحن الجوي، وتعزيز اتصال أبوظبي بالعالم على مستوى أوسع وبطرق أفضل».

وبفضل القدرات المحسنة لمبنى الشحن في المنطقة الشرقية للمطار، ستتمكن «الاتحاد لخدمات المطار» من تبسيط عملياتها، وتحسين كفاءة مناولة البضائع، وتوفير تجربة سلسة لعملائها، الأمر الذي يؤدي إلى ترسيخ مكانة «الاتحاد لخدمات المطار» مزوداً رائداً لحلول الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقال رامي القيسي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آر آي كيو للمقاولات: «نعرب عن فخرنا بالمشاركة في هذا المشروع التاريخي. وستعتمد شركتنا على خبراتها واستخدام المواد عالية الجودة من مصادر محلية لبناء هذا المرفق المعزز بأعلى مواصفات الاستدامة الفعالة للتوافق مع أعلى المعايير المعمول بها دولياً».

سيتم بناء مبنى الشحن في المنطقة الشرقية للمطار وفقاً للوائح أبوظبي ومبادئ الاستدامة بأبوظبي، مع استهداف الحصول على ما لا يقل عن تقييم اللؤلؤ في برنامج استدامة للتصميم الحضري المستدام. ويعكس ذلك التزام مطارات أبوظبي بتطوير بنية تحتية تمتاز بالوعي الاجتماعي والمسؤولية البيئية.