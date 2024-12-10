«طاقة لحلول المياه» تطلق مشروعاً لتطوير نظام للتحكُّم والمراقبة وجمع البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «طاقة لحلول المياه» مشروعاً مستداماً بقيمة 95 مليون درهم، لتطبيق نظام التحكُّم والمراقبة وجمع البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (سكادا) الشامل في أصول وشبكات جمع ومعالجة المياه، مع تطوير منشأة تحكُّم مركزية تخدم كلَّ مناطق أبوظبي.

ويُسهم هذا المشروع، الذي أُعلِنَ عنه خلال المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة، وخفض بصمتها الكربونية، وزيادة قدرتها الإجمالية على معالجة مياه الصرف الصحي بنحو 20%.

ومُنِحَ عقد تنفيذ المشروع إلى شركة «إلكتروميكانيكال» المدعومة بفريق مستشارين من شركة «تي في إيه إنجنيرنج»، التي تستخدم أحدث تقنيات شركة «سيمنس» في بناء نظام التحكُّم والمراقبة وجمع البيانات «سكادا».

ويضمن النظام توفير المراقبة والتحكُّم الشامل في شبكة طاقة لحلول المياه باستخدام أكثر من 2.000 جهاز استشعار وجهاز إرسال، ومعدات أخرى لجمع البيانات. ويربط هذا المشروع جميع محطات المياه في إمارة أبوظبي، حيث يستفيد 91% من أصول جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي التابعة لشركة «طاقة لحلول المياه» من نظام «سكادا» الحديث.

ويضمن النظام الإشراف والإدارة الفعّالة لأصول الشركة على امتداد البنية التحتية الخاصة بـ«طاقة لحلول المياه»، ويشمل ذلك شبكة طولها 13.000 كيلومتر، و43 محطة معالجة و260 محطة ضخ.ويساعد نظام «سكادا» على رفع الكفاءة التشغيلية لـ«طاقة لحلول المياه»، ويدعم التزامها بالاستدامة، حيث يعمل على تحليل بيانات المياه الواردة من كلِّ مناطق الإمارة ومعالجتها، متيحاً لها مراقبة فاعلة لأداء المواقع البعيدة، وتلقّي إشعارات الأحداث لحظياً. يُسهم هذا النهج الاستباقي في تعزيز جهود الصيانة التنبُّؤية، وتشخيص المشكلات المحتمَلة ومعالجتها بسرعة وكفاءة عالية.

وتساعد البيانات المكتسبة من خلال نظام «سكادا» على اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق التابعة للشركة، لضمان الامتثال والتوافق مع أعلى المعايير لتلبية متطلبات المجتمع المستقبلية، فضلاً عن اتّباع الممارسات المستدامة المدعومة بأحدث تقنيات المياه. ويساعد نظام «سكادا» على الكشف المبكِّر عن الأعطال والتسرُّبات المحتمَلة في شبكات مياه الصرف الصحي، فيسهم بذلك في بناء بيئة مثالية في أبوظبي.

وتوفِّر المنشأة المركزية لنظام التحكُّم والمراقبة وجمع البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (سكادا) العديد من المزايا، التي تشمل المراقبة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض الانبعاثات الكربونية من محطات المعالجة بنسبة تصل إلى 13%، أي نحو 6,500 طن متري سنوياً. ويهدف النظام إلى خفض تكاليف الصيانة بنسبة 12%، وخفض استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات سنوية إجمالية تزيد على 10 ملايين درهم. وتُسهم تدابير الأمن السيبراني والتحسينات الأمنية المادية للنظام في رفع مستوى حماية البنية التحتية الحيوية.

وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه: «يُسهم مشروع الأتمتة الرائد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تعزيز التميُّز التشغيلي والاستدامة البيئية عبر جميع مرافق معالجة المياه التابعة لطاقة لحلول المياه. ويتيح لنا هذا المشروع الاستراتيجي فرصاً جديدة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع قدرات المعالجة، ودعم التزامنا بالصحة العامة والإدارة المسؤولة للموارد من أجل ضمان بناء مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة».

وقال محمد عبدالعزيز ربيع المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروميكانيكال: «سيحقِّق نظام (سكادا) الجديد نقلة نوعية في العمليات التشغيلية لطاقة لحلول المياه، حيث يتيح إدارة مياه الصرف الصحي استباقياً وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وبذلك يدعم التزام الشركة باللوائح التنظيمية. ومن خلال استخدام أحدث التقنيات، تُرسي الشركة معياراً جديداً للتميُّز التشغيلي على مستوى المنطقة».

وقال محمد خليفة، الرئيس التنفيذي للصناعات الرقمية لشركة سيمنس في منطقة الشرق الأوسط: «نتطلَّع إلى التعاون مع طاقة لحلول المياه، وشركة إلكتروميكانيكال لتنفيذ نظام التحكُّم والمراقبة وجمع البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (سكادا)، حيث يُعَدُّ هذا التعاون ضرورياً لمعالجة تحديات المياه التي نواجهها اليوم. وتُسهم تقنيات سيمنس المتطوِّرة في تعزيز كفاءة النظام، وتحسين جودة المياه، وتعزيز الاستدامة. ويؤكِّد هذا التعاون أهمية الخبرات المشتركة في إحداث نقلة نوعية تحويلية في قطاع المياه».