«طلبات» تدرج 20% من أسهمها في سوق دبي المالي

دبي (الاتحاد)

رحّب سوق دبي المالي، اليوم، بالإدراج الناجح لشركة طلبات هولدينج بي إل سي «طلبات»، المنصة المتخصصة في الطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام، أو التوصيل، أو الطلبات الخارجية، أو منتجات البقالة، أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبدأ طلبات تداول أسهمها تحت الرمز TALABAT.

ووصلت حصيلة عوائد الاكتتاب العام الأولي لشركة طلبات إلى 7.5 مليار درهم (2 مليار دولار) عبر إدراج 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، وبذلك يكون أكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024، وأكبر اكتتاب عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وأول اكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، واستقطب طلباً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

مع نهاية جلسة اليوم، سجل سهم «طلبات» تراجعاً بنسبة 6.8% دون سعر الإدراج ليغلق عند مستوى 1.49 درهم، فيما تجاوزت قيمة تداولات السهم في أولى جلساته بالسوق 1.1 مليار درهم.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب نيكلاس أوستبيرغ، الرئيس التنفيذي، والشريك المؤسس لشركة دليفري هيرو.

وبهذه المناسبة، قال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يشكل الإدراج الناجح لشركة طلبات في سوق دبي المالي شهادةً ملموسة على مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً نابضاً ومزدهراً، كما أنه يسلط الضوء على البيئة التنظيمية المستقرة والبنية التحتية القوية الداعمة للمنظومة المالية في دبي تحت قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. ويظل التزامنا راسخاً في سوق دبي المالي باستقطاب أهم شركات القطاع الخاص لإدراج أسهمها في منصتنا، إلى جانب مواصلة تنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وتعزيز عروض السوق من مختلف القطاعات المتنوعة، فضلاً عن تمهيد الطريق لمزيد من الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والتجزئة للاستفادة من منصتنا لتحقيق النمو وجمع رأس المال».

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نرحب بإدراج طلبات في سوق دبي المالي، حيث يعكس هذا الإدراج قوة أسواق رأس المال في دبي وثقة المستثمرين الراسخة في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهودنا القوية، وتركيزنا المستمر على توفير حلول مبتكرة في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار، وبناء سوق يدعم نمو الشركات من خلال قاعدة المستثمرين القوية التي يوفرها سوق دبي المالي، لتكون بذلك الوجهة الأقوى لإدراج الشركات الخاصة على مستوى المنطقة».

بدوره، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات: «نحتفل اليوم نيابة عن كامل فريق طلبات بقرع جرس الافتتاح لجلسة التداول في سوق دبي المالي، تتويجاً لمسيرة تحوّل ملهمة استمرت لعقدين كاملين، وحملت كل معاني الطموح والابتكار والسعي لتلبية احتياجات وتطلعات هذه المنطقة وتقديم أفضل الخدمات. وبصفتنا علامة تجارية تفتخر بجذورها المحلية، سعدنا بمستوى الطلب القوي على طرحنا من المستثمرين المحليين والدوليين. ويشكل هذا اليوم بدايةً لمرحلة جديدة وواعدة لمنصة طلبات وقطاع التكنولوجيا عموماً في المنطقة، ويسرنا أن نرحب بمساهمينا الجدد للمشاركة في مسيرتنا المستقبلية الطموحة».

يُذكر أنّ طلبات تعمل حالياً في 8 أسواق، هي الإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر، وعمان، والأردن، والعراق. وسجلت منصة طلبات في شهر سبتمبر 2024 أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وما يزيد على 65,000 مطعم ومورّد منتجات بقالة وتجزئة نشط آخرين، وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط.