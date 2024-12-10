أحمد بن سعيد يفتتح معرض «ميبا 2024»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، معرض ميبا 2024 الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران، في مطار آل مكتوم الدولي في «دبي وورلد سنترال».

كما شهد المعرض زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة في اليوم الأول للمعرض، والذي جمع أبرز المساهمين في مجتمع طيران رجال الأعمال من أكثر من 95 دولة، مؤكداً مكانته منصة رائدة لطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اجتمع العارضون والزوار لاستكشاف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة وتقنيات طيران رجال الأعمال والاتجاهات المستقبلية التي ستشكل هذه الصناعة.وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»: «تشكل الدورة العاشرة من معرض ميبا لهذا العام علامة فارقة أخرى في التطور الملحوظ للطيران التجاري في المنطقة. وشهدنا في اليوم الأول الكشف عن تقنيات مبتكرة، وحلول جديدة، وإعلانات تساهم في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. نفتخر بأن تكون دبي في قلب هذه المحادثات، ونتطلع إلى البناء على زخم اليوم في الأيام القادمة، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع طيران رجال الأعمال».

واستعرض أكثر من 145 عارضاً محلياً وإقليمياً ودولياً أحدث طائرات وتقنيات وحلول طيران رجال الأعمال التي تدعم مسار النمو القوي لهذه الصناعة، وعرض المشاركون أكثر من 30 طائرة، وتعد هذه واحدة من أبرز العروض الثابتة في تاريخ معرض «ميبا»، مع وجود أسماء رائدة، مثل طائرات إيرباص كوربوريت جيتس، وبوينج بيزنس جيتس، وبومباردير، وداسو للطيران، وإمبراير، وجلف ستريم، وتيكسترون، وغيرها.

وقال هولجر أوستهايمر، المدير العام لشركة دي سي للطيران في «الفطيم»: «في هذه المنطقة تختلف التوقعات طويلة المدى للبنية التحتية وبيئة الأعمال بشكل كبير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. لقد قادت دبي نمو الطيران الإقليمي على مدار العشرين عاماً الماضية، والآن تشارك المملكة العربية السعودية أيضاً. ولا تقتصر الخطط التشريعية هنا على خمس سنوات؛ بل إن المزيد من الأفراد الأثرياء ينتقلون إلى المنطقة مشكلين قوة دافعة في خلق بيئة إيجابية لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم».

وفي معرض استكشاف مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران الخاص، قال رامانديب أوبيروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران: «تعد دبي المدينة المفضلة للشركات. ومع خمسة مدرجات سيصبح مطار آل مكتوم مركز الطيران في العالم. وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 إلى 1 سبتمبر 2024، 15.917 رحلة جوية، بزيادة تزيد عن 230% مقارنة بالفترة نفسها قبل خمس سنوات. وقد دفعنا هذا النمو إلى الاستثمار في ثلاث حظائر جديدة في دبي، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة ذات المستوى العالمي، كما لدينا أفضل المهندسين في مركز متكامل».

قال المهندس امتياز منظري، مدير الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، خلال الجلسة: «الطيران هو مفتاح رؤية 2030، وتخطط المملكة العربية السعودية للوصول إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر بحلول عام 2030، بتكلفة 100 مليار دولار. ويقود الطلب المرتفع في مجال السياحة والاتصال والشركات القوية هذا النمو. وفي مايو من هذا العام، أطلقنا خارطة طريق لمستقبل الطيران، وناقشنا نمو القطاع وإنشاءه 30 ألف فرصة عمل، مع تحديث اللوائح مما يؤدي إلى زيادة الحركة».